Coface: ČR má v žebříčku 500 největších firem regionu 78 zástupců

Česko má v žebříčku 500 největších firem střední a východní Evropy podle obratu za rok 2019 celkem 78 společností, což je o 18 více než o rok dříve. V žebříčku Coface CEE Top 500 obsadila první místo polská společnost , druhá je česká Škoda Auto a třetí maďarská ropná a plynárenská společnost MOL. Vyplývá to ze studie CEE Top 500, kterou podvanácté představila úvěrová pojišťovna Coface.

"V roce 2019 většina společností v regionu střední a východní Evropy využila výhody tehdy pokračujícího příznivého ekonomického prostředí. Platí to zejména pro menší ekonomiky orientované na export," uvedl dnes generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR Ján Čarný.První místo v žebříčku získalo Polsko i přesto, že se počet polských společností zařazených do žebříčku CEE Top 500 snížil o 12 ze 175 v roce 2018 na 163 společností v roce 2019. Druhé místo patří Česku. Maďarsko kleslo na třetí místo.ČR je zpět na druhém místě poté, co loni obsadila čtvrté místo. "ČR je domovem významných automobilových společností, které jsou pilířem její ekonomiky. Automobilový a dopravní sektor zůstává v žebříčku z pohledu českých společností stále nejsilnějším," upozornil Čarný.V regionu střední a východní Evropy je 60 procent tržeb tvořeno největšími společnostmi, která se koncentrují do tří klíčových odvětví, automobilového průmyslu a dopravy, petrochemického a plynárenského průmyslu a obchodu. Největší nárůst obratu byl zaznamenán v textilním, kožedělném a oděvním průmyslu (o 23,2 procenta) a ve stavebnictví (o 13,6 procenta). Naopak metalurgie, přesné strojírenství, stejně jako dřevozpracující a nábytkářský průmysl generovaly ve srovnání s předchozím rokem nižší obrat.Coface působí v úvěrovém pojištění. Přehled 500 nejvýznamnějších společností ve střední a východní Evropě Coface CEE Top 500 zveřejňuje každoročně. Průzkum představuje pořadí podniků podle obratu a zkoumá i další aspekty, jako je počet zaměstnanců, rámec působení, odvětví a trhy a nově také hodnocení úvěruschopnosti podle metodiky Coface.