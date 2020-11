Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla o silných 8,5 procenta, ukázala finální čísla

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 8,5 procenta. Dnes to v konečné zprávě oznámil německý statistický úřad. Růst ekonomiky tak byl výrazně silnější, než naznačovaly dosavadní poznatky. Statistický úřad na konci října v předběžné zprávě uváděl růst HDP o 8,2 procenta.



Z konečných údajů, které prošly sezonním a cenovým očištěním, vyplývá, že německá ekonomika ve třetím kvartálu dokázala dohnat velkou část propadu, kterou způsobila pandemie nemoci covid-19. Ve druhém čtvrtletí se HDP propadl o rekordních 9,8 procenta po revizi, v prvním čtvrtletí pak ekonomika klesla o 1,9 procenta.



V meziročním srovnání ekonomika podle cenově i kalendářně očištěných dat ve třetím čtvrtletí klesla o čtyři procenta. V případě cenově očištěných dat byl pokles 3,9 procenta.



K růstu výrazně přispěla soukromá spotřeba, která proti předchozímu kvartálu zaznamenala růst o 10,8 procenta. Výdaje spotřebitelů o 0,8 procenta zvýšil také stát. O 16,8 procenta vzrostly investice do strojního vybavení a nákupu aut, naopak investice do stavebnictví se proti předchozímu čtvrtletí o dvě procenta snížily.



Růst hlásí i zahraniční obchod - vývoz zboží i služeb si oroti předchozím třem měsícům připsal 18,1 procenta. Dovoz zaznamenal nárůst o 9,1 procenta.



I přes prudký růst ve třetím čtvrtletí však ekonomové neočekávají, že německé hospodářství ztráty brzy dožene, protože v zemi byla od začátku listopadu vyhlášena rozsáhlá karanténa. Analytici odhadují, že HDP se letos propadne o 5,1 procenta, zatímco ministr hospodářství Peter Altmaier vychází z očekávaného poklesu 5,5 procenta.