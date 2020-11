JPMorgan: Z akcií uteče přes 300 miliard dolarů

Rebalanční toky mohou podle společnosti Chase vést k exodu přibližně 300 miliard dolarů z globálních akcií do konce roku. Velcí investoři totiž budou možná muset v tomto měsíci po silném výkonu akcií přerotovat své peníze z akcií do dluhopisů, uvedli v pátek v stratégové pod vedením Nikolaose Panigirtzogloua.

Mezi tyto velké investory patří například vyvážené podílové fondy, jako jsou portfolia 60/40, americké penzijní plány s předem určenými příspěvky a někteří velcí investoři, jako je Norges Bank, která spravuje norský fond státního bohatství, a japonský vládní penzijní plán GPIF, uvedli stratégové.

Upozorňují tak na určitou slabinu na akciových trzích přicházející ze strany vyvážených podílových fondů, které spravují asi 7 bilionů USD. Aby se tyto fondy mohly vrátit ke své cílové alokaci 60:40, musí do konce listopadu, anebo nejpozději do konce prosince, celosvětově prodat akcie za přibližně 160 miliard USD. A pokud bude rally na akciovém trhu pokračovat i v prosinci, mohlo by dojít k prodeji dalších akcií za 150 miliard dolarů.

Index globálních akcií MSCI dosáhl 16. listopadu rekordu. Díky pozitivním zprávám o vývoji vakcín proti Covid-19 a mizejícím obavám z amerických voleb narostl tento měsíc o více než 10 %.



Zdroj: Bloomberg