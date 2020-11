Rozbřesk: Týden ve znamení vakcíny a čísel z amerického trhu práce

V nadcházejícím týdnu budou v centru pozornosti vedle pandemie především čísla z amerického trhu práce a jednání o brexitu. Zatímco v Česku druhá vlna dosáhla svého vrcholu a začneme znovu experimentovat s rozvolňováním, v řadě evropských zemí, a zejména pak v USA, podzimní vlna teprve naplno startuje. Navíc rozvolňování v zemích jako Česko tentokrát přichází daleko dříve, ve chvíli, kdy se ještě vir na značné části území šíří komunitně. Existuje proto značné riziko, že si předvánočním uvolněním zaděláváme na třetí vlnu.



Ve Spojených státech se ve světle podzimní vlny budou pečlivě zkoumat čísla z trhu práce. V posledních měsících přírůstky zaměstnaných slábly a poslední týdny navíc opět ukázaly nárůst nezaměstnaných na “úřadech práce” (initial claims). Horší čísla (tj. přírůstek pracovních míst pod 500 tisíc) by nebyla pro americkou ekonomiku ničím příjemným, protože celkově hospodaří v tomto roce stále s čistou ztrátou pracovních míst přes 9,5 milionu.



Vedle toho trhy může znervózňovat skutečnost, že dohoda o brexitu je několik týdnů před koncem roku stále v nedohlednu a roste pravděpodobnost “tvrdého” přistání. To vše ve chvíli, kdy díky sázkám na příchod vakcíny trhy zažily výborný listopad a většina akciových trhů se pohybuje na hraně historických maxim.



Zda má takový optimismus šanci vydržet, je otázkou. I když zprávy ohledně vakcín jsou povzbudivé, těžko zabrání restriktivním opatřením ke konci roku 2020 a na začátku roku 2021. Následně bude klíčové vidět, jak rychle budou jednotlivé země schopné schválené vakcíny nasadit. V čele je, zdá se Británie, která jako by brexit upozadila a soustředila se na rychlé proočkování populace – podle zpráv z britského tisku může být vakcína od společností Pfizer/BioNTech schválená na začátku tohoto týdne a postupně nasazovaná již od týdne příštího…, v takovém případě by možná na akciových trzích ještě bylo chvíli veselo.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se zastavila – v tuto chvíli zjevně nemá dost sil k dalšímu postupu a útoku na 26,00 EUR/CZK. Domácí rozvolňování a vidina výrazného fiskálního stimulu ji sice mohou hrát do karet, na druhou stranu nálada na globálních trzích je ve světle podzimní vlny pandemie vrtkavá a koruna spíše načas přejde do defenzivy.



Zahraniční forex

Eurodolar směřuje k hodnotě 1,20 bez ohledu, zda averze k riziku klesá či sílí. To platí i dnes po ránu, kdy akciové futures mají tendenci klesat a eurodolar růst.



Jinak tento týden nás čeká první týden s tradičním přívalem důležitých makro zpráv – počínaje indexy PMI/ISM, přes vystoupení šéfa Fedu v Kongresu až po páteční statistiky z amerického trhu práce za listopad.



Zatímco v Polsku obdobně jako v ČR se druhou vlnu nákazy daří zpomalit, tak pandemie naopak akceleruje v Maďarsku (včera zde přibylo téměř 7 tisíc nakažených). To může dále komplikovat situaci forintu před blížícím se summitem EU, kde Maďarsko a Polsko chtějí hrozit vetováním rozpočtu EU na příštích 7 let.