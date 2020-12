Taylor: Co kdyby všechny pozice byly jen na částečný úvazek?

Některé pozice podle všeho vyžadují mimořádně vysoký počet odpracovaných hodin a to, že daný člověk je neustále k dispozici na telefonu. I mezera v odměnách, kterou pozorujeme u univerzitně vzdělných mužů na straně jedné a univerzitně vzdělaných žen na straně druhé, pramení do značné míry z toho, že zejména muži skončí na pozicích, kde pracují mnohem více hodin. Tvrdí to ekonom Tim Taylor a následně se ptá, zda by skutečně nebylo možné takové pozice rozdělit, aby šlo o dvě pracovní místa na částečný úvazek či dokonce na úvazek plný, ale bez obrovských přesčasů.



Taylor si všímá, že přesně o to se pokusila společnost Insurance UK. Ta konkrétně nabízí všechny pracovní pozice vyjma vrcholového managementu s tím, že může jít jen o částečný úvazek. Tento projekt byl zpracován ve studii, která ukazuje, že před popsaným krokem byly pozice na částečný pracovní úvazek vyhledávány zejména ženami, celkově byly vnímány jako něco, co má menší hodnotu, lidé na nich méně často žádali o povýšení, jejich odměny byly v průměru o 1,1 % nižší a jejich hodnocení nadřízenými bylo horší než u pozic na úvazek plný.



Když zavedla popsané opatření, došlo k výraznému růstu podílu mužů, kteří se nově zajímali i o pozici na částečný úvazek. Významně se zvýšil rovněž podíl žen, které nyní žádaly i o vyšší pozice ve společnosti. To samé platí o počtu lidí na částečném úvazku, kteří se podle svých slov cítili součástí celé společnosti. Jen mírně se ale zvýšil počet povýšení u žen. Taylor k tomu dodává, že pro firmy může být výhodné rozdělení pracovních pozic na dvě nebo tři. Třeba proto, že když nahradí jednoho člověka pracujícího na 150 % dvěma lidmi, zvýší se celková efektivita. A když jeden z nich třeba onemocní, nedojde k většímu problému.



Taylor také míní, že rozdělení pozic na větší počet zvyšuje flexibilitu. Pokud totiž firma požaduje přechodné navýšení výkonu u těch, kteří již pracují na 150 %, je to mnohem větší problém, než když je pozice rozdělena na dvě. A jelikož lidé, kteří pracují obrovský počet hodin, mají často mimořádně vysoké odměny, „součet odměn těch, kteří by je nahradili na částečný úvazek, by byl pravděpodobně nižší.“



Pandemie značně změnila organizaci práce v některých společnostech, mnohem více je používána práce z domova. Ukazuje se tak mimo jiné, že manažer či ředitel nemusí být tím, kdo do zaměstnání přijde jako první a jako poslední odchází, míní Taylor. On sám podle svých slov pak zná řadu vzdělaných žen s velkou pracovní zkušeností, které by si přály změnu pracovních podmínek tak, aby extrémní přesčasy nahradilo větší sdílení práce. Taylor se tak ptá, zda experiment, který na 12 měsíců běžel v Insurance, neukazuje směr, kterým se bude vydávat i řada jiných.



Zdroj: The Conversable Economist