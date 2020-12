Nedohoda na ropě: OPEC+ odkládá o dva dny debatu nad těžební politikou

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem o dva dny odložili rozhovory o společné těžební politice, které se původně měly konat dnes odpoledne. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.

Upozornila, že mezi klíčovými zeměmi stále panují neshody o tom, kolik ropy by skupina označovaná jako OPEC+ měla těžit. Ceny ropy dnes v reakci na zprávu o odkladu rozhovorů klesají, severomořská ropa Brent ztrácí zhruba 1,2 procenta na 47,6 dolaru za barel.



Skupina OPEC+ od května kvůli negativnímu dopadu koronavirové krize na poptávku snížila těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Od srpna dohodnutý rozsah snížení těžby činí pouze 7,7 milionu barelů denně a od ledna by měl podle dosavadních plánů klesnout o další dva miliony barelů denně. Nyní však OPEC+ zvažuje, zda by rozsah snížení neměl zůstat na 7,7 milionu barelů denně i v prvních měsících příštího roku. Poptávka po ropě totiž kvůli pandemii covidu-19 stále zůstává pod tlakem.



Analytici ze společnosti předpověděli, že pokud by se těžaři nedohodli na prodloužení platnosti nynějšího rozsahu omezení dodávek, mohly by ceny ropy klesnout až o deset procent.