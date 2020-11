OPEC kvůli koronaviru dál snížil výhled růstu poptávky po ropě

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) kvůli dalšímu růstu počtu infikovaných novým koronavirem opět snížila výhled celosvětového růstu poptávky po ropě na příští rok. Nyní počítá s růstem pouze o 6,25 milionu na 96,26 milionu barelů denně. To je zhruba o 300.000 barelů denně méně, než OPEC čekal před měsícem.



Slabší oživení poptávky by mohlo OPEC a jeho spojence, tedy skupinu označovanou jako OPEC+, přimět k tomu, aby odložila plánované zvýšení těžby od příštího roku. OPEC+ má o výši těžby jednat na zasedání, které se koná 30. listopadu a 1. prosince. Poradní výbor skupiny se sejde příští týden.



Nedávné rozhodnutí evropských vlád zavřít restaurace a podpořit práci z domova podle OPEC negativně zasáhne poptávku do konce letošního roku. Dopady pandemie na trh s ropou pak přetrvají až do poloviny příštího roku.



"Oživení poptávky po ropě bude vážně narušeno a předpokládá se, že stagnace v dopravě a poptávky po průmyslových palivech potrvá do poloviny roku 2021," uvedl OPEC ve zprávě.



Ceny ropy se v tomto týdnu zvyšují a barel typu Brent se dostal nad 45 dolarů, maximum za více než dva měsíce. Reagují tak na zprávu farmaceutických firem a BioNTech, že jejich vakcína na covid-19 je podle počátečních testů účinná z více než 90 procent.



V rámci boje s letošním propadem poptávky po ropě se OPEC+ dohodl od 1. května na koordinovaném snížení těžby ropy o rekordních 9,7 milionu barelů denně. To představuje zhruba deset procent globální spotřeby. Toto snížení bylo v srpnu zmírněno na 7,7 milionu barelů a další zvýšení těžby o dva miliony barelů denně plánoval OPEC+ od ledna.



Vzhledem k tomu, že případů nemoci covid-19 přibývá a ceny jsou pod tlakem, Alžírsko dnes uvedlo, že podpoří návrh, aby škrty zůstaly na současné úrovni. Saúdská Arábie tento týden oznámila, že dohodu by bylo možné vylepšit, možná i nad rámec toho, co čekají analytici, poznamenala agentura Reuters.