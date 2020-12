Ropa oceňuje dohodu, libra je lehce nervózní z brexitu

Na hlavních akciových trzích se toho během dopoledne příliš neděje. Klíčové indexy se hýbou nevýrazně, tedy až na ten londýnský, který s podporou slabší libry stoupá o 0,7 pct. Libru přece jen trochu znervózňuje průběh jednání o pobrexitové obchodní dohodě. Zatímco to v minulých dnech vypadalo dobře, situace se údajně zkomplikovala a někteří lidé kolem vyjednávání mluví o kroku zpět.

Na druhou stranu to asi nelze zveličovat. Jde o nejvyhrocenější závěrečnou fázi vyjednávání a pouštění různých signálů přes média je běžnou taktikou, jak vyvolat tlak na protistranu, předem připravovat veřejnost na ústupky, vyvinit se z případného krachu jednání atp. Dohoda se případně má za EU schvalovat na summitu 10.-11. prosince, takže čas na překonání rozporů tu stále je. Navíc, lídři jednotlivých zemí mohou dohodu schválit i samostatně po summitu a z několika let tahanic kolem brexitu si investoři jistě vytvořili dobrou imunitu proti předčasnému pesimismu. Současné dění tedy ještě nebereme jako silný negativní signál.

Dalším důležitým tématem je ropa a rozhodnutí OPEC+ o výši těžby. Nakonec nedošlo k prodloužení snížené produkce, od začátku roku dojde k navýšení o 500 kb/d. Je to ale relativně malá změna a navíc OPEC+ bude každý měsíc rozhodovat, jak dál. Z ropy spadla nejistota a její cena dnes roste o 2 procenta.

Zatímco náladu investorů jednoznačně vylepšuje blížící se vakcína, čísla o nákaze koronavirem mezitím trochu zlobí. Zatímco to už vypadalo na odeznění hlavního náporu současné vlny, v USA nebo Německu se počty nově nakažených znovu zvedly. Vypadá to tedy, že se zlepšení situace trochu protáhne. Nezdá se však, že by to mělo sentiment na trzích zásadně poznamenat. Dalším tématem, které má zatím také spíše menší dopad, je pokračující boj EU s Maďarskem a Polskem o rozpočet a fiskální balík.

Odpoledne se do hry mohou vložit data z amerického trhu práce. Čeká se horší tvorba pracovních míst - za listopad podle konsensu zaměstnanost stoupla 475 tisíc, zatímco před měsícem to bylo 638 tis. Indikace jsou přitom smíšené: Slabší data ADP nebo průzkumy z průmyslu na jedné straně, příznivější počty žadatelů o dávky nebo lepší situace ve službách na straně druhé.

Zatímco dluhopisové výnosy mírně rostou v USA a v Evropě spíše jen stagnují, eurodolar se vydává dál nahoru a dostává se na 1,2165. Sílícímu euru nestačí ani koruna, která na páru s ním ztrácí na 26,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4884 0.2316 26.5046 26.4068 CZK/USD 21.7805 0.1080 21.7925 21.7235 HUF/EUR 358.8500 0.5748 359.4000 356.8470 PLN/EUR 4.4726 0.1366 4.4776 4.4625

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9460 -0.0167 7.9530 7.9350 JPY/EUR 126.4880 0.2878 126.5822 126.2350 JPY/USD 104.0080 0.1449 104.0455 103.8260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9058 0.3429 0.9067 0.9023 CHF/EUR 1.0843 0.2167 1.0844 1.0815 NOK/EUR 10.6653 0.1876 10.6708 10.6126 SEK/EUR 10.2631 0.0917 10.2834 10.2483 USD/EUR 1.2161 0.1400 1.2170 1.2139

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3473 0.2290 1.3486 1.3434 CAD/USD 1.2859 -0.0299 1.2866 1.2848