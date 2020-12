Jednání mezi EU a Británií čeká rozhodující fáze

Jedna z nejdůležitějších schůzek dosud neúspěšných rozhovorů o budoucích vztazích Evropské unie a Británie čeká dnes v Bruselu vyjednávače obou stran, kteří se na poslední chvíli snaží dospět k dohodě a odvrátit hrozící obchodní komplikace. Výsledky jednání a šanci na podpis dohody má večer zhodnotit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a britský premiér Boris Johnson. Parlament v Londýně zase bude hlasovat o kontroverzním návrhu zákona porušujícím dříve odsouhlasenou brexitovou úmluvu.



Šéfové vyjednávacích týmů Michel Barnier na unijní a David Frost na britské straně se k přímým rozhovorům vrátili po jednodenní pauze v neděli. O den dříve dostali od von der Leyenové a Johnsona pokyn, aby zkusili překonat dlouhé měsíce trvající rozpory v poslední trojici témat, které zbývá vyřešit: pravidlech hospodářské soutěže, dohledu nad řešením sporů a právech na rybolov v britských vodách.



Diplomaté na obou stranách se shodují, že na dosažení shody, kterou musí schválit parlamenty na obou stranách, zbývá již jen několik dní a šance jsou stále otevřené. Různé pohledy však mají na to, jak k dohodě dospět. Zatímco ti z unijních zemí tvrdí, že bez Johnsonova ústupku v otázkách zachování současných práv pro rybáře z kontinentu či pravidel státní podpory pro britské firmy to nepůjde, hlasy z britské strany považují za klíč k úspěchu zejména nové rybolovné kvóty výrazně výhodnější pro Británii.



Pokud jednání neuspějí dnes ani v nejbližších dnech, aby měly do konce roku parlamenty čas na prostudování a schválení případné dohody, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.



S jednáními přímo souvisí i dnešní hlasování britské Dolní sněmovny, která bude rozhodovat o návrhu zákona o vnitřním trhu, jehož pasáže jsou v rozporu s právně závaznou dohodu o britském vystoupení z EU. Johnsonova vláda, která má ve sněmovně pohodlnou většinu, vysvětluje zákon jako snahu zabránit vzniku bariér pro britský vnitřní obchod. Unijní strana však návrh vnímá nelibě a například irský ministr zahraničí jej v neděli označil za vyjednávací taktiku, kterou chce Británie přimět evropský blok k ústupkům.