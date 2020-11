CNBC: Tradiční vánoční rally? Raději se tolik netěšte

Velká rally na konci letošního roku? Možná se tak úplně netěšte, píše dlouholetý reportér CNBC Bob Pisani. Prosinec je tradičně měsícem, kdy jdou trhy nahoru. Index S&P 500 rostl v prosincích od roku 1945 o skoro 1,5 %, tvrdí Sam Stovall z CFRA Research. Letos by ale prý naděje v obvyklou „rally Santy Clause“, jak se tomuto nárůstu před závěrem roku říká, nemusely být tak zářivé.

Listopad uzavírá index S&P 500 vyšší o zhruba 11,2 %. Historicky to je čtvrtý největší vzestup. V tomto roce ale index rostl víc už jenom jednou, a to v dubnu s přírůstkem 12,7 %.

Silná listopadová rally, jakou je i ta letošní, ale často způsobuje problémy závěrem roku, kdy se obvykle čeká santaclausovská rally, tvrdí Stovall. Historie naznačuje, že letošní listopadový vzestup by mohl nakonec ukrást něco z toho santovského, domnívá se. Kdykoli prý S&P 500 přidával v listopadu 5 % a více, vykázal pak trh v prosinci podpůrměrný růst i četnost zisku.

Velký listopadový růst

Letošní listopad uspíšil pohyb do cyklických/hodnotových akcií, který byl mnohem silnější a odolnější než v předešlých hodnotových rally. Výrazné zisky byly vidět v tradičních hodnotových sektorech jako energetika nebo banky, i v širších cyklických skupinách jako suroviny nebo průmyslové obory.

I když defenzivní/spotřebitelské skupiny jako zdravotní péče a zboží běžné spotřeby zaostávaly, i ony vyprodukovaly nakonec zdravý růst někde v blízkosti 5 %.

Růstová strana (technologické tituly) se ale tolik neprodávala s tím, jak řada investorů pořád pochybuje o sektorové rotaci.

Trh má ovšem podle Pisaniho větší problémy než zkoumat historické vzorce v obchodování. Očekávání do budoucna jsou velice optimistická a trh se podle míněných mnohých domnívá, že korporátní Amerika se přes „covidovou zimu“ přenese relativně beze šrámů a vynoří se na začátku druhého čtvrtletí s široce dostupnou vakcínou, která povede ke znovuotevření celé globální ekonomiky.

Trhy jsou teď na historických maximech a pokazit by se toho mohlo hodně. Pisani k tomu dodává výčet několika bodů, kolem kterých se prý nyní otáčejí:

Opětovné otevření: Jako by zima s Covid-19 byla jenom malou překážkou na cestě velkému jarnímu otevření a tím, co je nyní bezprostředně na pořadu dne, byla globální reflace.



V hladkou jarní renezanci nevěří třeba Art Cashin z UBS. Nic jako hladké předání moci v USA nebo hladký vývoj kolem vakcíny nejsou jisté, jeho největší obavou je ale geopolitika: Do Bílého domu přichází zbrusu nový prezident, v Íránu došlo k vraždě a tento nový americký prezident bude brzy podroben zkoušce, obzvláště na Blízkém východě.

Stimuly: Naděje na dosažení dohody o velkém fiskálním stimulu v USA ještě před druhým kolem senátních voleb v Georgii vypadá stále chaběji. Určitý stimul, byť omezený, by mohl dostat prostor v prosincové dohodě o rozpočtu. Víkendové novinky ale naznačují, že republikánští senátoři by příští rok mohli usilovat o úsporná opatření ve snaze redukovat veřejný deficit.

Senátní závody v Georgii: Joe Zicherman ze Stadium Capital, který na trzích není ani zdaleka nováčkem, má opce kryjící jeho dlouhé pozice a v nedávné době umístil prodejní opce na konec ledna a konec března. Proč?

„Pokud se objeví dojem, že demokraté vyhrají v obou těchto závodech a republikáni přijdou o senát, a všichni věří, že firemní daně a zdanění jednotlivců půjdou nahoru, pak je trh o 25 % přeceněn,“ řekl. Kromě toho je na trhu abnormálně velká úroveň spekulativních peněz. „Lidé kupují zmetky, a to je vždycky znamení, že nedokážou najít hodnotu.“

Vakcína: Tržní předpoklad, že distribuce vakcíny bude fungovat hladce a počátkem druhého kvartálu 2021 vyústí v distribuci pro širokou veřejnost, je pochybný, domnívá se Cashin.

Podle bývalého amerického ministra financí Larryho Summerse bude do září 2021 proočkováno už tolik lidí, že pandemie nebude v ekonomice obrovským faktorem. Obává se ale, že v procesu vakcinace by se mohlo něco pokazit, řekl o víkendu.

Valuace: Pro čtvrtý kvartál 2020 i pro první kvartál 2021 se snižují prognózy růstu, i když na odhadech zisků firem z S&P 500 pro stejná období se toho v posledních týdnech moc neměnilo. Během roku byl přitom trend opačný a odhady ziskovosti prudce narůstaly.

Cashin, který za 60 let na parketu newyorské burzy už viděl nějakou dávku investiční horečky, říká, že obchodníci jednoduše chtějí věřit ve slavné jarní znovuotevření. „Kupují tuto story o novém otevření, protože se ujišťují: ´nekupuji to na zítra, kupuju to na šest měsíců od teď´. Možná je to dobře,“ říká. Do onoho velkého jarního otvírání je ale ještě daleko.

Zdroj: CNBC

(redakčně kráceno)