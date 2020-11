DPA:Německo se chystá v prosinci poskytnout firmám 17 miliard eur

Šéfové spolkových zemí se v pondělí večer dohodli, že stávající omezení zavedená proti šíření pandemie prodlouží do 20. prosince. Konečné rozhodnutí má padnout ve středu na jejich poradě s kancléřkou Angelou Merkelovou. Původně měly mít restaurace a volnočasová a kulturní zařízení zavřeno jen do konce listopadu.Na listopadovou finanční pomoc podnikům zatím vláda plánuje vynaložit zhruba 14 až 15 miliard eur . Peníze mají firmám kompenzovat ušlé tržby , a to ve většině případů ve výši 75 procent příjmů z loňského listopadu. První část finanční pomoci by měly podniky a osoby samostatně výdělečně činné obdržet již koncem měsíce v podobě zálohových plateb, napsala agentura DPA.Počet nakažených covidem-19 začal v Německu razantně stoupat v říjnu a před dvěma týdny se ustálil na vysokých hodnotách. Trvalejší pokles po částečném uzavření ekonomiky zatím nenastal.