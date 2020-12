Facebook označil žalobu FTC za pokus přepsat dějiny

Společnost byla obžalována antimonopolními úřady a koalicí států USA za to, že akvizice Instagramu a WhatsAppu byla součástí kampaně, jak nelegálně rozdrtit konkurenci. Federální obchodní komise a státní zástupci vedení New Yorkem uvedli, že potlačil konkurenci, aby ochránil svůj monopol v sociálních médiích. Podle kopií stížností soudní spory usilují o příkazy k divestici Instagramu a WhatsAppu. Jde o největší regulační útok proti v historii této společnosti.

Hlavní právnička Jennifer Newsteadová žaloby označila za "historický revizionismus" s tím, že účelem antimonopolních zákonů není trestat úspěšné společnosti. Doplnila, že Instagram a Whatsapp se staly úspěšnými poté, co do jejich rozvoje investoval miliardy dolarů. Šéf Mark Zuckerberg svým zaměstnancům vzkázal, že žaloby nebudou mít bezprostřední dopad na personální obsazení, a vyjádřil přesvědčení, že jde o běh na dlouhou trať, informovala agentura Reuters.



Žaloby na pro údajné porušování hospodářské soutěže ve středu podaly Federální obchodní komise (FTC) a skupina amerických států v čele s New Yorkem. Ta žádá soud, aby označil převzetí aplikací Instagram a WhatsApp firmou za nezákonné. koupil Instagram v roce 2012 a WhatsApp v roce 2014. FTC tvrdí, že má v USA monopolní postavení v oblasti sociálních sítí. Převzetí aplikací Instagram a WhatsApp bylo podle komise součástí strategie, pomocí které se snažil eliminovat ohrožení svého monopolního postavení.



"Nyní, o mnoho let později, zdánlivě bez ohledu na ustálené právo nebo důsledky pro inovace a investice, komise říká, že to odhadla špatně a chce druhý pokus,“ uvedl ve svém prohlášení. "Takhle zkrátka antimonopolní zákony nemají fungovat," uvádí se v textu.



"Vláda nyní chce druhý pokus, je to děsivé varování americkým společnostem, že žádný prodej není nikdy finální," uvedla Newsteadová. Zpochybnila také údajné škody způsobené Facebookem. Argumentovala tím, že osvobodil Whatsapp od uživatelských poplatků, což uvítali spotřebitelé, a doplnila, že konkurenti, jako jsou například YouTube, a WeChat si vedou dobře i bez přístupu k developerské platformě . Podle agentury Reuters Newsteadová varovala zaměstnance, aby se k případům na sociální síti nevyjadřovali.



Spoluzakladatel a šéf Mark Zuckerberg zaměstnancům v příspěvku na interní diskusní platformě napsal, že neočekává žádný dopad soudních sporů na jednotlivé týmy nebo pozice. Doplnil, že nejnovější žaloby jsou jedním krokem v procesu, jehož vyústění může trvat roky. Komentáře k příspěvku byly podle Reuters vypnuty.

Zdroj: ČTK, Bloomberg