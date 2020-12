Británie chystá pravidla na míru technologickým gigantům, jako je , či Google, a postihy v případě, že se jimi nebudou řídit. Nový závazný kodex jednání dnes podle médií představil Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA). Dohlížet na něj bude zvláštní jednotka pro digitální trhy, jejíž zřízení vláda oznámila minulý měsíc a která bude součástí úřadu. Záměrem je podle CMA "proaktivně ovlivňovat chování firem".



Nová jednotka by měla začít fungovat v dubnu, ale pravomoci získá jen pokud je schválí poslanci. To by se podle serveru BBC nemuselo podařit dříve než v roce 2022. V mezidobí se lobbisté technologických firem podle BBC pravděpodobně pokusí omezit jejich rozsah.



CMA s iniciativou přichází s blížícím se odchodem Británie z Evropské unie. Doteď měla největší a nejkomplexnější případy týkající se hospodářské soutěže, ve kterých Británie figurovala, na starosti Evropská komise. Po 1. lednu je kvůli brexitu převezme CMA.



Úřad už hlavní linie svého záměru představil minulý týden, nyní je částečně upřesnil, když přišel se třemi hlavními pilíři. První se zaměří na pravidla podnikání mezi firmami navzájem a jejich chování ke spotřebitelům. Druhý se soustředí na podporu konkurence na digitálním trhu, mimo jiné na zajištění prostupnosti jednotlivých operačních systémů, a třetí bude upravovat pravidla pro fúze.



"Spojené království potřebuje nové pravomoci a nový přístup," uvedl generální ředitel CMA Andrea Coscelli. "Stručně řečeno, potřebujeme moderní regulační režim, který umožní rozvoj inovací a který zároveň bude podnikat rychlá opatření, aby se předešlo problémům," dodal.



V Británii i zahraničí roste shoda na tom, že koncentrace síly mezi malým počtem technologických společností omezuje růst sektoru, snižuje inovace a má negativní vliv na lidi a podniky, kteří na ně spoléhají.



Omezovat postavení velkých technologických firem se pokouší také Evropská unie. Před třemi lety vyměřila Googlu pokutu 2,4 miliardy eur (63 miliard Kč) za zneužívání dominantního postavení na trhu. Podle kritiků ale nečiní dost. Brusel proto nyní podle listu Financial Times chystá novou sadu pravidel.