Facebook přejmenoval svoji kryptoměnu, nově se jmenuje diem

přejmenoval svoji digitální měnu libra. Nově se jmenuje diem. Změna názvu je součástí snahy upozornit na jednodušší a přepracovanou strukturu měny, řekl ředitel asociace stojící za digitální měnou Stuart Levey.



Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt výrazně upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů. Původní plány vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéři a politiky obavy, že nová digitální měna by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit ochranu soukromí.



Původní název byl spojen s počátečními návrhy projektu, které byly pro regulátory obtížně přijatelné. "Dramaticky jsme tyto návrhy změnili," řekl Levey agentuře Reuters. Diem, což znamená latinsky den, má být při svém počátečním spuštění digitální měnou krytou dolarem.



Levey se však odmítl vyjádřit k termínu spuštění. Financial Times (FT) koncem měsíce uvedl, že nová měna je připravena na start v lednu. Levey pouze uvedl, že bude spuštěna poté, co obdrží povolení od švýcarského úřadu pro dohled nad trhy.



Také Asociace Libra, která má vydávat a spravovat měnu, změnila název na Asociaci Diem. je jedním z 27 členů asociace.



Původně měla být libra globální měnou vázanou na koš různých státních měn a dluhopisů. FT uvedl, že asociace usiluje o to, aby švýcarský regulátor souhlasil s vydáním řady digitálních měn nazývaných stablecoiny, které budou vázané na jednotlivé tradiční měny, a také měnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Zatím však mají být k dispozici pouze stablecoiny kryté dolarem, další měny mají být spuštěné později.



Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny běžnou u klasických kryptoměn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnější pro platby a převody peněz.