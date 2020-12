Bloomberg: Vězněm ve Facebooku

Když představitelé chtějí vyvolat dobrý dojem z dopadů této společnosti ve světě, dávají k dobru historky o malých firmách, které na této platformě vyrostly. Třeba provozní ředitelka Sheryl Sandbergová při konferenčním hovoru k výsledkům za třetí kvartál vyprávěla příběh o firmě na magnetické řasy, která prosperuje za pomoci reklam na a Instagramu. A generální ředitel Mark Zuckerberg během své připravené výpovědi pro americký Kongres, ve které v létě hájil dominantní postavení na trhu, zmínil malé firmy hned třikrát. Je prý hrdý na to, že se pro rodinné firmičky během Covid-19 stával záchranným lanem. Napsala o tom reportérka Blooombergu Sarah Frierová.

Je pravdou, že tyto firmy na závisejí. Průčelí kamenných obchodů kvůli koronaviru potemněla a obdobné reklamní kanály pohasly.

Pro firmu, která se vehementně snaží přesvědčit zákonodárce, že nemá monopol, je tu ale jedna rada: Obvykle není dobře, když na vašich službách závisí celý sektor ekonomiky, aby si zajistil přežití.

Obzvláště to platí, když tyto služby neočekávaně selžou. Desítky malých firem pověděly Bloombergu hororové příběhy o tom, jak se nemohly dostat na svoje reklamní účty, a neměly ani na koho se obrátit – kromě facebookového systému zákaznické podpory, který je ale už povětšinou zautomatizovaný.

Firmy, třeba jistá producentka medu, nebo top-end salón, z obrovského rozsahu tedy na jedné straně profitují, také jsou ale jeho oběťmi.

Jde o problém tak častý, že už dostal svoji přezdívku: Vězení (Facebook jail). v něm dočasně zakáže provádět některé akce s tvrzením, že zaznamenal neobvyklou aktivitu. Firmy s odstavenými profily jsou odříznuté od svých zákazníků, nemohou zveřejňovat nic o nabízeném zboží a mohou přicházet o tržby. Některé už musely propouštět nebo sáhnout do vlastních úspor, aby tyto zákazy ustály.

Jedním z důvodů těchto uzávěr je to, že v poslední době ve větší míře používá umělou inteligenci k moderování obsahu, který je v rozporu s jeho pravidly. Není totiž v silách člověka řešit problémy, které způsobují více než tři miliardy lidí, které používají.

I jenom miniaturní závady, které v tomto systému vznikají, ale mohou zároveň zasáhnout nevinné uživatele, kterým pak nezbývá než doufat, že si chyby všimne lidský správce a opraví ji. Tento proces, pokud na něj dojde, může zabrat několik dní.

Monopolem se podle jedné z tradičních definic rozumí firma, která má takovou tržní sílu, že může libovolně určovat cenu své produkce, nebo si účtovat příliš, a tím poškozovat zákazníky.

Lidé i firmy mohou stránky využívat zdarma (nepočítaje využití reklamy), takže újmou na straně spotřebitelé je těžké se ohánět. I tak je ale terčem kritiky kvůli své moci nad komunikací mezi lidmi.



Americká komise FTC by měla do konce roku podat žalobu kvůli údajně monopolním silám . Vyšetřování amerického Kongresu zaměřené na technologické společnosti zjistilo, že „kvalita se v nepřítomnosti konkurence v čase zhoršila“. Kongres poukázal na snížení ochrany soukromí a nárůst desinformací, to samé je ale možné říct o zákaznické podpoře. v ní jednoduše nemusí dobře šlapat, protože inzerenti jeho produkt zoufale potřebují a budou ho používat dál, bez ohledu na cokoli.

Zdroj: Bloomberg

Foto: Facebook