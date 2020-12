ECB navýšila nouzové nákupy dluhu i pomoc bankám

ECB dnes v rámci své podpory ekonomiky eurozóny rozšířila svůj dočasný program nákupů dluhopisů. Celkovou obálku v pandemickém programu PEPP navýšila o 500 miliard EUR na 1,850 bilionu EUR a dobu trvání tohoto programu prodloužila minimálně do března 2022. Dosud počítala s jeho trváním do poloviny roku 2021. Prodloužení o jeden rok se dočkala i nabídka výhodných půjček bankám v programu TLTRO 3. Úrokové sazby centrální banka eurozóny nezměnila, což se na trzích očekávalo. Letošní pokles ekonomik zemí s eurem nyní ECB vidí lépe než v září. Lepší je i odhad na rok 2022. Prognózu pro příští rok ale zhoršila.

Hlavní úroková sazba pro refinanční operace dnes zůstala na rekordním minimu 0,0 %, sazba mezní zápůjční facility a sazba depozitní facility zůstaly na 0,25 %, respektive -0,50 %.

„Jsme nadále připraveni rekalibrovat všechny naše nástroje,“ uvedla na následné tiskové konferenci prezidentka ECB Christine Lagardeová.

ECB možnou úpravu svých podpůrných nástrojů avizovala už v říjnu, kdy ale na zasedání nic neměnila. Centrální bankéři jsou ovšem pod tlakem - ekonomika eurozóny ve čtvrtém kvartále kvůli druhé vlně pandemie asi poklesne o 2,2 %, prohlásila dnes Lagardeová. Současně vykazuje zápornou inflaci, inflační očekávání zůstávají relativně nízká a euro atakuje více než 2,5letá maxima, upozornil v ranním Rozbřesku Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.

ECB dnes uvedla, že "bude nadále monitorovat také vývoj devizového kurzu s ohledem na jeho možné důsledky pro střednědobý inflační výhled". Silnější signály o možných plánech na oslabení společné měny ale chyběly a euro po zveřejnění dnešního rozhodnutí k americkému dolaru zpevnilo.

Nákupy aktiv

Nákupy dluhopisů, na které banka použije nově natištěné peníze, snižují dlouhodobé náklady na úvěry. Pomáhají také zajistit bezproblémový tok peněz a jejich dostupnost spotřebitelům, firmám i vládám. To je nezbytné, pokud mají firmy přežít současnou pandemii a vyrovnat se s dopady uzávěry ekonomiky. "Čisté nákupy (v programu PEPP) budou v každém případě pokračovat, dokud Rada guvernérů neusoudí, že fáze koronavirové krize skončila," stojí v dnešním prohlášení. ECB se kromě toho rozhodla prodloužit reinvestice splátek jistiny z maturujících aktiv nakoupených v programu PEPP minimálně do konce roku 2023.

Je to ovšem program cílených dlouhodobých půjček bankám (TLTRO), který je pro banku asi nejefektivnějším nástrojem na posílení obranyschopnosti finančního systému proti sílícímu šoku z reálné ekonomiky. Třetí fázi tohoto programu (TLTRO III) se dnes ECB rozhodla překalibrovat. Období, po které budou komerční banky mimořádně výhodné podmínky moci čerpat, prodloužila o 1 rok do června 2022. Také navýšila celkovou částku k vypůjčení, která je pro protistrany v tomto programu k dispozici. Od června do prosince 2021 pak uskuteční tři operace v tomto programu navíc. Na upravené zvýhodněné podmínky těchto úvěrů ale dosáhnou pouze banky splňující nový výkonnostní požadavek pro poskytování úvěrů.

Horší prognóza HDP na příští rok

Odhad růstu HDP eurozóny pro příští rok dnes ECB snížila na 3,9 % z 5 % očekávaných v září. Prognózu pro rok 2022 ale zvedla na +4,2 %. V roce 2023 čeká růst HDP o 2,1 %. Inflaci v eurozóně letos čeká na 0,2 % a v roce 2023 na 1,4 %, což je stále pod cílovou úrovní inflace, ktreou by ECB chtěla vidět blízko 2 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3226 0.1670 26.3441 26.2689 CZK/USD 21.6870 -0.3034 21.7850 21.6790 HUF/EUR 355.7000 -0.2945 357.0204 354.6300 PLN/EUR 4.4289 -0.0538 4.4356 4.4198

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9430 0.5496 7.9497 7.9035 JPY/EUR 126.5740 0.4994 126.6429 126.2250 JPY/USD 104.2935 0.0158 104.5810 104.2790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9121 0.8363 0.9132 0.9024 CHF/EUR 1.0758 0.1330 1.0770 1.0742 NOK/EUR 10.6915 0.2184 10.7114 10.6552 SEK/EUR 10.2591 -0.0038 10.2831 10.2335 USD/EUR 1.2136 0.4761 1.2142 1.2081

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3321 -0.9724 1.3457 1.3308 CAD/USD 1.2738 -0.5777 1.2832 1.2736

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Zdroje: ECB, ČTK, Patria.cz, Reuters