OECD: Předkrizové úrovně dosáhne ekonomika ČR na konci 2022

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) očekává, že oživení české ekonomiky bude pomalé a ekonomika dosáhne předkrizové úrovně ke konci roku 2022. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální tajemník OECD Ángel Gurría v rámci představení pravidelného hodnocení české ekonomiky.



Na počátku prosince OECD uvedla, že česká ekonomika letos kvůli šíření koronaviru klesne o 6,8 procenta. Příští rok by se měl hrubý domácí produkt (HDP) Na počátku prosince OECD uvedla, že česká ekonomika letos kvůli šíření koronaviru klesne o 6,8 procenta. Příští rok by se měl hrubý domácí produkt (HDP) zvýšit o 1,5 procenta, v roce 2022 by pak měl jeho růst zrychlit na 3,3 procenta. Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává příští rok růst ekonomiky o 3,9 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze letos počítá s poklesem ekonomiky o 7,2 procenta a příští rok s růstem o 1,7 procenta. Podle ČNB výkon českého hospodářství nedosáhne předkrizové úrovně ani na konci roku 2022.



OECD očekává, že postupně poroste nezaměstnanost i počet krachujících podniků. Vláda by tak měla pokračovat v podpoře ekonomiky až do jejího úplného oživení. "Krize přerušila období silného ekonomického růstu ČR a přibližování se průměrné úrovni zemí OECD. Po efektivním potlačení první vlny pandemie, země nyní bojuje s dopady druhé vlny. Nejistota je nyní vysoká a návrat k růstu ekonomiky bude pomalý," uvedl Gurría.



Podpořil také aktuální snahy vlády urychlit obnovení ekonomiky navrhovaným snižováním daní, tedy zrušením superhrubé mzdy a zavedením sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent. "Nedělejte stejnou chybu jako v krizi 2008, kdy jste začali konsolidovat veřejné finance příliš brzo. ČR má silnou pozici a stojí si lépe než řada dalších zemí OECD. Mluvte o konsolidaci, ale ujistěte se, že začne, až když je obnova ekonomiky zajištěná," uvedl. Upozornil, že dopady prvních měsíců pandemie byly desetkrát horší než dopady krize v roce 2008.



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že rozpočtovou expanzi si ČR může dovolit díky předchozímu snížení zadlužení. "Přesto musím odrážet útoky ohledně rozvratu veřejných financí. Jsem ráda, že doporučení OECD podporují postup, který prosazuji já, premiér i celá vláda, uvedla.



OECD v rámci pravidelného hodnocení české ekonomiky doporučila přesunout zdanění z příjmů na daně z nemovitostí, spotřební a environmentální daně a snížit daňové výhody pro podnikatele. V oblasti podpory investic doporučuje OECD lépe zaměřit podporu výzkumu a vývoje na malé a mladé dynamicky se rozvíjející firmy, přijmout nový stavební zákon, zkrátit čas a počet kroků nezbytných pro zahájení podnikání, podpořit investice usnadňující přechod na nízkoemisní technologie a zvýšit energetickou účinnost.



"Ty připomínky samozřejmě vnímáme. OECD byla první, která doporučila masivně podpořit ekonomiku. A my jsme na to byli z finančního hlediska dobře připraveni," uvedl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO).



V důchodové oblasti OECD doporučuje pokračovat ve zvyšování věku odchodu do důchodu a pevněji jej propojit se zvyšováním naděje dožití.



OECD sdružuje 35 vysoce vyspělých zemí světa. Založena byla v roce 1961, Česko je jejím členem od roku 1995. Posláním organizace je napomáhat hospodářskému růstu, harmonizovat rozvojovou pomoc, zvyšovat zaměstnanost a životní úroveň a rozšiřovat obchod i potlačovat diskriminační praktiky.