Summary: Bláznivý valuační kolotoč Airbnb zrychluje, problémy se sousedy investory netrápí

Bláznivý valuační kolotoč se očividně znovu roztáčí a to, co ještě včera vypadalo jako relativně rozumně naceněný primární úpis, dnes asi poletí do valuačních výšin. Airbnb se v době psaní textu pořád nezačalo obchodovat, jelikož si nadále hledá svou startovní cenu. Ta pořád roste a dle všeho se bude nakonec upisovat možná až za 150 USD za akcii, místo původních 68 USD. Cena akcií Airbnb tedy vyrostla již o 120 %, a to se s nimi ještě ani nezačalo obchodovat na hlavním trhu, říká analytik Patria Finance Ján Hladký

Tržní kapitalizace společnosti by se tím dostala nad 100 mld. USD a původní pochopitelný valuační násobek P/S (cena akcie k tržbám na akcii) 10x by vyskočil na 22x. Opíráme se v tomto případě o tržby z roku 2019, ne o tržby z koronou zbitého roku 2020. Na druhou stranu, letošek nám ukázal, že trh zvládá rozhodně i mnohem větší excesy – Snowflake se momentálně obchoduje s násobkem P/S nějakých 216x. V porovnání s tím je Airbnb i při takovéto ceně skoro konzervativní investicí, dodává Hladký.

WSJ k prodeji akcií Airbnb: Nespokojení sousedé se bouří



Za 12 let své existence se služba Airbnb rozšířila do stovek amerických měst a přetvořila je v centra prázdninových pronájmů. Na rostoucí popularitu platformy ale po celé zemi reagují lokální iniciativy, jejichž cílem je zajistit, aby obce měly v oblasti krátkodobých pronájmů poslední slovo, píše list The Wall Street Journal (WSJ).

I když se na jaře zdálo, že pandemie způsobená koronavirem pro firmu skončí katastroficky, nakonec koronavirus vedl k výraznému zvýšení poptávky o pronájmy v oblíbených destinacích v dojezdové vzdálenosti. V srpnu byla podle společnosti polovina všech jí zprostředkovaných pronájmů v okruhu do 480 kilometrů od hostova bydliště.

Společnost Airbnb potenciální investory však varovala, že největší problém pro něj v USA i na celém světě představuje nevole místních lidí společně s nevýhodnými lokálními zákony. Boje o Airbnb propukají v jednom městě za druhým. V případě, že místní úřady hromadně krátkodobé pronájmy omezí, může to pro společnost znamenat zvýšení nákladů a pomalejší růst, než jaký předpokládala.

Mezi americká města, která zpřísnila pravidla týkající se krátkodobých pronájmů, se řadí Denver, Boston či kalifornská Santa Monica. V Arizoně, kde úřady přišly kvůli prosazenému zákonu o možnost dohledu nad krátkodobými pronájmy, se minimálně dva zákonodárci snaží právní normu z roku 2016 zvrátit. Senátor John Kavanagh říká, že zákon byl prezentován jako možnost pro "stárnoucí pár přivydělat si pár dolarů tím, že pronajímá svoji volnou ložnici". Jenže podle Kavanagha to tak ve skutečnosti nefunguje.

Například podle starosty Jerryho Biena-Willnera se do lukrativní obce Paradise Valley přiléhající k arizonskému Phoenixu nahrnuli investoři a skočili po nemovitostech, aby je pronajímali přes Airbnb. Údaje z Paradise Valley ukázaly, že 94 procent z nabízených krátkodobých pronájmů jsou samostatně stojící domy, v nichž majitel nežije. Napětí začalo podle starosty narůstat, když si lidé začali ve velkém stěžovat na domácí večírky a nárůst kriminality.

Další obyvatelé Arizony si stěžovali, že jejich nemovitosti ztrácejí hodnotu, protože nikdo kromě investorů si nechce koupit dům vedle krátkodobého pronájmu. V arizonské Sedoně, která je díky impozantním kaňonům populárním turistickým letoviskem, zničila podle starostky Sandy Moriartové poptávka po Airbnb trh s dlouhodobými pronájmy. Starostka uvedla, že z města se odstěhovalo tolik místních, že tam i musela zavřít základní škola.

V texaském Arlingtonu skupina matek v domácnosti dotlačila město, aby zavedlo omezení v určitých zónách. Za iniciativou stojí Jessica Blacková, která založila protestní facebookovou skupinu. "Protočí se nám tu spousta cizích lidí. Jako matky jsme ztratily pocit bezpečí a komunitní sounáležitosti. Měly bychom strach nechat děti jezdit venku na kole nebo posílat je samotné na autobus," vysvětlila Blacková. Poslední kapkou pro ni bylo, když se pozemek vedle toho jejího proměnil v dočasnou kulisu pro natáčení s generátory a ostrými světly.

Ve středu se na generálního ředitele Airbnb Briana Cheskyho obrátilo přes 20 arizonských starostů a informovalo jej o neblahých dopadech krátkodobých pronájmů včetně velkých večírků za pandemie. Společnost ale uživatelům domácí večírky loni zakázala. Její mluvčí deníku WSJ sdělil, že před primární veřejnou nabídkou akcií se nemůže k nastíněným problémům vyjádřit. Dříve ale společnost argumentovala tím, že pomáhá majitelům zajistit stálý příjem a že nemovitosti v její nabídce přinášejí městům i státu příjmy z daní.

Zdroj: Patria, čtk