Banky přisypávají do kotle miliardy na znečišťující fosilní projekty

Téměř pět let poté, co se podepsala Pařížská dohoda o změně klimatu, finanční instituce stále poskytují miliardy dolarů společnostem, které těží a spalují nejvíce znečišťující zdroje na Zemi.

Podle společné zprávy 18 klimatických organizací zveřejněné ve čtvrtek poskytly banky od začátku roku 2016 v půjčkách a zárukách více než 1,6 bilionů dolarů podnikům s fosilními palivy, které plánují a rozvíjejí ropné, plynové a uhelné projekty. U prvních třech bank (Citigroup, a Chase) jde dohromady o 295 miliard dolarů.

Tento údaj ale vychází pouze z dat bank a investorů do společností zapojených do 12 energetických projektů, což je daleko od celosvětového rozsahu financování fosilních paliv. Podle Bloombergu se celková částka blíží 3,7 bilionům USD, pokud zahrneme všechny typy korporátních znečišťovatelů.

Podle zprávy, kterou koordinovala německá klimatická skupina Urgewald, má těchto 12 projektů potenciál vyprodukovat nejméně 175 gigatun dalších emisí CO 2 . To je téměř 75 % zbývajícího uhlíkového rozpočtu, což je množství CO 2 , které lze podle vědců z Climate Analytics ještě vyprodukovat, aby globální oteplování nepřesáhlo úroveň 1,5 stupně Celsia.

"Místo přijetí nekompromisního přístupu, který by zabránil expanzi fosilních paliv a usnadnil jejich postupné vyřazení, globální banky odmítají přerušit fatální růstový trend těžby fosilních paliv," uvedla Lucie Pinson, výkonná ředitelka pařížské advokátní skupiny Reclaim Finance.

Americké banky financovaly domácí projekty, jako těžbu ropy a frakování v Permské pánvi v Texasu a Novém Mexiku. Podle průzkumu poskytla společnostem zapojeným do tamní těžby během posledních pěti let více než 54 miliard dolarů. V Číně banka ICBC nalila do čínského uhelného průmyslu více než 14 miliard dolarů.

Fosilní paliva vzbuzují zájem také správců fondů. V srpnu vlastnila skupina Vanguard akcie a dluhopisy společností spojených s projekty v Permské pánvi za více než 65 miliard USD. , největší světový správce aktiv, držel podle zveřejněné zprávy dluhopisy a akcie společností zapojených do těchto projektů v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů. V lednu přitom uvedl, že sníží svou expozici na uhlí v rámci strategie udržitelnosti svého generálního ředitele Larryho Finka.

Ani veřejné orgány nejsou bez poskvrny. Skupina Světové banky poskytla od podepsání Pařížské dohody půjčky, záruky, investice a technickou pomoc projektům na fosilní paliva za více než 12 miliard dolarů, uvádí zpráva. Světová banka například poskytuje v Mosambiku 80 milionů USD na technickou pomoc při rozvoji ropných a plynových polí, včetně fondů, které v roce 2018 obdržela právnická firma jednající jménem společnosti Mobil.

„V roce 2020 jsme byli svědky toho, že první velké banky přišly se závazkem snížit do roku 2050 své celkové financované emise na čistou nulu,“ uvedl Paddy McCully, ředitel pro klima a energetiku u Rainforest Action Network, který se na vypracování zprávy podílel. "To ale nebude mít velký význam, pokud právě teď nezačnou banky vycouvávat z těchto mega projektů na rozšiřování fosilních paliv, které mohou vyústit v několik desetiletí emisí."

Zdroj: Bloomberg