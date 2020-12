Závěr týdne je negativní, na velké prodeje je však brzy

Od rána se na trzích mnoho nezměnilo na tom, že převládá nervozita z nových komplikací pro americký fiskální balík, zrychlení nákazy především v USA nebo poklesu šancí na dohodu mezi EU a Británií.

Evropa je na tom hůř než zámoří. Zdejší akciové indexy sice z denního dna trochu vyrostly, ale stále zůstávají jasně v červeném, přičemž ztráty DAXu jdou přes jedno procento. Amerika klesá méně výrazně - S&P 500 je dole o 0,3 pct. Dluhopisy mezitím zvětšily své zisky, když třeba 10Y výnosy v Německu a USA klesají o 2-3 bazické body. Zlato je půl procenta v plusu, eurodolar od rána ještě trochu klesl na 1,2130. Libra na tom během dne byla i hůř, ale nyní ztrácí proti dolaru i euru asi půl procenta.

Na domácí scéně sledujeme oslabení koruny proti euru i dolaru, přičemž první z párů se posouvá nad 26,35. Domácí výnosy jdou v souladu s Evropou dolů a pražská burza klesá zhruba o procento. Přispívá k tomu většina titulů, největší vliv mají banky a .

Je pochopitelné, že zmíněná témata šíří mezi investory nervozitu. Třeba brexit se podle aktuálního termínu má vyřešit v neděli, takže nebude šance ihned reagovat. Na druhou stranu však podle nás není na místě to s negativní reakcí přehánět.

Konkrétně brexit provází extrémně vyhrocená jednání od začátku. Ačkoli obě strany nyní varují, že je tu převažující hrozba rozchodu bez obchodní dohody, stále je třeba v tom hledat velký díl vyjednávací taktiky. Rovněž termíny obvykle nebývají tak skálopevné, jak se tváří. Většinou posouvat jdou, ačkoli to pak působí procesní problémy. A i kdyby dohoda už nešla stihnout do konce prosince, politici mohou na poslední chvíli vymyslet nějaké dočasné řešení či odklad, aby zabránili plnému dopadu neúspěšných jednání. Že předtím prodlužování přechodného období vylučují, nemusí být důležité - vždy se dá odvolat na pokrok v jednáních a pouze "technické" odložení v zájmu zpracování smlouvy.

Ani stále neúspěšné vyjednávání o americkém fiskálním balíku by nemělo trhy dostat pod velký tlak. Sice je zde současně nejistota o financování vlády, se kterým je nový balík spojen, ale ani při takových výpadcích, které čas od času přicházejí, se trhy nehroutí. Navíc politici budou o to více motivováni, aby neohrozili oživení ekonomiky. A k číslům o nákaze lze říci asi tolik, že je trhy v rámci současné vlny dost úspěšně ignorují a hledí k oživení v příštím roce. Bylo by tedy překvapivé, kdyby se pozornost stočila zpátky v čase, když navíc nevidíme náznaky dramatických dopadů na hospodářství.

Na pozitivní straně můžeme opět zmínit vyčkávání na schválení vakcíny od Pfizer/Biontech v USA, ale také slušná čísla o americké spotřebitelské důvěře, která se v prosinci překvapivě zvedla.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3521 0.0816 26.3669 26.2805 CZK/USD 21.7400 0.2467 21.7550 21.6470 HUF/EUR 354.4206 0.0406 355.4700 353.5000 PLN/EUR 4.4402 0.3195 4.4470 4.4213

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9343 0.0517 7.9546 7.9205 JPY/EUR 125.9180 -0.4923 126.6125 125.8849 JPY/USD 103.8930 -0.3281 104.1530 103.8270

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9164 0.3724 0.9230 0.9117 CHF/EUR 1.0776 0.1673 1.0789 1.0748 NOK/EUR 10.6644 0.1300 10.7478 10.6232 SEK/EUR 10.2589 0.1105 10.2874 10.2306 USD/EUR 1.2120 -0.1726 1.2163 1.2111

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3268 -0.0531 1.3298 1.3210 CAD/USD 1.2759 0.1142 1.2793 1.2720