Krugman: Nadšení z Yellenové jako ministryně financí

Nadšení ekonomů ohledně Bidenova výběru ministryně financí je obrovské. O Janet Yellenové to na stránkách The píše další známý ekonom Paul Krugman, podle kterého za tímto nadšením stojí několik věcí. Včetně toho, že jde o první ženu na této pozici a také první ženu, která držela „tři tradičně nejvýznamnější politicko-ekonomické pozice v USA“, tedy křeslo předsedkyně Rady ekonomických poradců, působila jako guvernérka Fedu a nyní bude ministryní financí. Podle Krugmana pak jde o určité zadostiučinění za to, že Donald Trump ji „nepotvrdil ve funkci v čele Fedu, i když si to zasloužila“. Dobrých zpráv ohledně Yellenové je pak podle Krugmana mnohem více.



Yellenová se dříve vážně věnovala ekonomickému výzkumu a podle Krugmana patřila k těm, kteří „zachránili makroekonomii jako použitelnou disciplínu v době, kdy čelila vnitřním i vnějším útokům“. Ekonom také připomíná, že když se Fed po roce 2008 snažil pomoci ekonomickému oživení, řada lidí varovala před vysokou inflací. Rozkol panoval i uvnitř Fedu, kde proti sobě stáli jestřábi proti hrdličkám, které tvrdily, že inflace v té době nebyla reálnou hrozbou. Mezi ně patřila i Yellenová a „analýza WSJ provedená v roce 2013 ukázala, že její projekce byly nakonec nejpřesnější“.

Podle Krugmana je dobrý odhad Yellenové dán právě tím, jakému výzkumu se dříve věnovala. Ten ukazuje, že „lidé nejsou hloupí, ale také nejsou dokonale racionální a nejednají vždy ve svém nejlepším zájmu a i taková trocha realismu ohledně lidského chování ukazuje na relevanci agresivní politiky v době recese“. Logické a pečlivé uvažování nad ekonomickými problémy tak, jak jej používá Yellenová, pak podle Krugmana nabývá na stále větší důležitosti. A tato ekonomka navíc „nikdy nezapomněla, že ekonomie je o lidech, kteří nejsou bez emocí, nejsou hyperracionálními kalkulujícími stroji, jak by si ekonomové někdy přáli“. Krugman se domnívá, že Trumpova vláda byla nekompetentní, ale to se plně projevilo až v roce 2020. Nyní je podle jeho názoru uklidňující, že v nové vládě budou lidé, kteří skutečně vědí, co dělají.

Jim Stewart z NYT komentoval na CNBC příchod Yellenové na ministerstvo financí jako velmi pozitivní pro trhy, a to kvůli jejímu hrdliččímu pohledu na sazby a malým obavám z inflace. Patří tak k lidem, kteří by v nové americké vládě měli podporovat například vyšší výdaje na investice do infrastruktury, na prvním místě u ní naopak nebudou obavy z deficitů. Stewart k tomu dodal, že trhy by se inflace a dluhové trajektorie mohly začít obávat ve chvíli, kdy se sazby pohnou směrem nahoru. Inflační rizika podle něj určitě nezmizela a tlak na růst sazeb se zvýší ve chvíli, kdy posílí ekonomické oživení.



Zdroj: NYT, CNBC