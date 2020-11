Rozbřesk: Průmysl brzdí pád evropské ekonomiky, Yellenová americkou ministryní financí?

Ještě chvíli bude trvat, než se druhá vlna pandemie v EU propíše do tvrdých dat, nicméně první signály podzimního útlumu už přinášejí předběžné indexy nákupních manažerů v eurozóně. Celkový PMI tam v listopadu propadl na šestiměsíční minimum (z 50 bodů na 45,1) v důsledku silného zhoršení situace ve službách. Jde o v podstatě pochopitelnou a vlastně i nepřekvapivou reakci na restriktivní opatření zavedená v řadě zemí v reakci na druhou vlnu koronaviru. Na rozdíl od jara však tentokrát dostaly zásah „jen“ služby, neboť průmysl se dál držel nad hranicí padesáti a oproti předchozím výsledkům jeho PMI korigoval víceméně jen drobně. Listopad sice přinesl i zpomalení trendu nových zakázek, nicméně ty i nadále pokračovaly v růstu.



Ještě sice nejsou k dispozici čísla za všechny velké země, nicméně z toho dostupného „mála“ se dá říct, že výraznějšímu propadu evropských PMI zabránilo Německo. Celkový PMI zde zůstal na rozdíl od Francie (39,9) nad padesátkou, a to především zásluhou průmyslu. S kosmeticky nižším listopadovým výsledkem tam totiž PMI zůstává stále velmi vysoko, i když i tam proud nových zakázek začal zpomalovat. Firmy jsou navíc optimistické, pokud jde o vyhlídky na konec pandemie, a očekávají návrat k normálu na horizontu dvanácti měsíců. Nadějné zprávy o pokroku ve vývoji vakcín evidentně pomáhají podnikatelskému sektoru nepropadat beznaději, a to dokonce i v případě služeb, které současnými restrikcemi trpí nejvíce.



Na listopadových datech si nelze nevšimnout i kontrastu mezi vývojem v německém a francouzském průmyslu. Zatímco u našich sousedů výroba jen mírně zpomalila, ve Francii padá. A stejně tak i zakázky, včetně těch exportních. Naopak společným rysem je klesající zaměstnanost a velké naděje vkládané do dostupnosti účinné vakcíny v příštím roce. V každém případě nejnovější výsledky z největších zemí eurozóny opět naznačují, že propad ekonomiky v posledním kvartále nebude zdaleka tak dramatický jako na jaře. Další pohled na situaci v Německu dnes ještě přinese Ifo, které vystihuje nálady ve zhruba devíti tisících firmách v průmyslu, stavebnictví a obchodě. I v tomto případě se čeká zhoršení, avšak díky pozitivním signálům z průmyslu jen velmi mírné. Situaci v české podnikatelské sféře už v devět hodin poodkryje tuzemský konjunkturální průzkum.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se včera držela v úzkém pásmu jen těsně nad úrovní 26,30 EUR/CZK a dál tak těžila z pozitivní nálady investorů podporované dalšími zprávami o pokroku ve vývoji vakcín, respektive z naděje na konec pandemie. A sázky na návrat k normálu jsou dokonce vidět i na forwardových sazbách, které na horizontu jednoho roku už kalkulují se zvyšováním tuzemských úrokových sazeb. A svižně nahoru míří i výnosy na dlouhém konci křivky. Ty ovšem ještě navíc podporují vyhlídky na rýsující se rekordní deficit státního rozpočtu v příštím roce, a tedy i na zvýšenou potřebu státu na financování z dluhopisového trhu.



Zahraniční forex

Další a další pozitivní zprávy ohledně úspěšného vývoje vakcíny tlačí averzi vůči riziku směrem dolů, což se ovšem na eurodolarovém trhu projevuje zcela minimálně. Stejně tak trh nerozhodily ani velmi slabé údaje podnikatelských v eurozóně (PMI), které implikují, že ekonomika měnové unie v právě probíhajícím čtvrtletí vinou slabého výkonu služeb půjde dolů. A nakonec eurodolar ani příliš neoslovila informace, že v připravované Bidenově administrativě by post ministryně zahraničí měla obsadit bývalá šéfka Fedu J. Yellenová.



Dnes bude eurodolar monitorovat výsledek německé podnikatelské nálady Ifo, který by nemusel dopadnout tak špatně, neboť včerejší výsledek PMI specificky v německém průmyslu nebyl tak slabý. Euro by se tak proti dolaru mohlo držet, a dokonce nabrat i nějaké mírné zisky.



Akcie

Pondělní obchodování se neslo na pozitivní vlně a všechny hlavní akciové indexy ukončily den v plusu. Rostly hlavně akcie, u kterých panovala největší obava o další budoucnost (Delta Airlines +4,5 %, Boeing +6 %, American Airlines +8,2 %). Cena ropy přispěla k včerejším úctyhodným růstům (Chevron +6,2 %, Exxon Mobile +6,6 %, Halliburton +8,9 %). Naopak technologickému sektoru se včera příliš nedařilo (Apple -3 %, Alphabet -0,5 %, Netflix -2,4 %). Na nový optimismus reagovalo znatelným poklesem zlato a s ním jeho těžaři (Barrick Gold -4,3 %, Yamana Gold -4,2 %, Kinross Gold -4,6 %).