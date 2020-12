Inflace na Slovensku v listopadu zpomalila na 1,5 procenta

Meziroční míra inflace na Slovensku v listopadu zpomalila tempo na 1,5 procenta, v říjnu spotřebitelské ceny stouply o 1,6 procenta. Informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. Ceny zboží a služeb se opět zvyšovaly pomaleji než v České republice, kde inflace rovněž zpomalila, a to na 2,7 procenta z říjnové hodnoty 2,9 procenta.



Na Slovensku v listopadu vzrostly proti stejnému období loňského roku ceny téměř ve všech sledovaných sektorech. V dopravě klesly znovu o 4,6 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily méně než o procento, což přispělo k tomu, že inflace je v zemi nižší než před vypuknutím pandemie nemoci covid-19.



V eurozóně, jejímž členem je i Slovensko, ceny podle rychlého odhadu evropského statistického úřadu Eurostat v listopadu klesly meziročně o 0,3 procenta. I v předchozím období byla inflace na Slovensku oproti eurozóně vyšší.



Slovenská centrální banka ve své poslední ekonomické prognóze odhadla, že inflace na Slovensku letos dosáhne 1,9 procenta. To by znamenalo zvolnění tempa růstu cen zboží a služeb z 2,7 procenta loni.