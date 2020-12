ČSSD se po skončení nouzového stavu poradí o setrvání ve vládě. Můžete jít hned, vzkázal Babiš

ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se sociální demokracie poradí, jak dále postupovat. V České televizi to řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. "Položit" vládu v současné době by považoval za nezodpovědné. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ČTK v reakci na jeho slova napsal, že sociální demokracii ve vládě nedrží, a pokud má se svou účastí v menšinovém kabinetu problém, může odejít a přestat o tom donekonečna mluvit. Vláda podle něj nouzový stav zvládne i bez účasti ČSSD.



Hamáčkovi vadí spor o tzv. daňový balíček. Za legitimní označil diskuzi o předčasných volbách, které by se tak mohly vrátit k dřívějšímu termínu na přelomu jara a léta. "Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat tu vládu v současné situaci považuju za nezodpovědné. Pak se poradíme co dál," řekl Hamáček.



"Odchodu sociální demokracie z vlády rozhodně nebráníme. Nouzový stav zvládneme i bez jejich účasti ve vládě," napsal Babiš ČTK. Dodal, že vztahům ve vládě by naopak prospělo, kdyby někteří členové ČSSD "konečně přestali s vyvoláváním neustálých konfliktů". "Jestli má ČSSD se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně odejde a přestanou o tom donekonečna mluvit," doplnil.



V sociální demokracii debata o odchodu z vlády zintenzivnila zejména v poslední době kvůli sporu o podobu tzv. daňového balíčku, který počítá mimo jiné se zrušením superhrubé mzdy a změnou daňových sazeb. Hamáček ve Sněmovně předložil vlastní návrh, záměr ANO nakonec podpořili poslanci ODS, KSČM a SPD."To, že se nám poprvé nepodařilo zabránit pravicovým experimentům, ke kterým hnutí ANO čas od času mělo tendenci, to je vážný signál, protože peníze budou chybět těm nejpotřebnějším," řekl Hamáček ke koaličnímu sporu.



Sociální demokracie ve Sněmovně podle svého předsedy nepodpoří senátní změnu daňového balíčku, ani původní návrh. Mimo jiné i o tomto tématu jednal v týdnu s prezidentem Milošem Zemanem. Zopakoval, že prezident je připraven vetovat původní návrh, protože mu vadí, že neobsahuje omezení platnosti změny daňových sazeb na dva roky. Podle Hamáčka prezidentovi vadí i další "detailní" věci. Zda Zeman podpoří senátní verzi, Hamáček neví.



Diskusi o předčasných volbách Hamáček označil za legitimní. Poukázal na to, že by takový návrh potřeboval dosažení širší shody ve Sněmovně, protože s jejím rozpuštěním musí souhlasit nejméně 120 poslanců. Návrat voleb k dřívějšímu termínu na přelom jara a léta by nové vládě umožnil snadnější přípravu rozpočtu na příští rok.