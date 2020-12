Tvrdý brexit je stále pravděpodobnější, jednání bez dohody

Jednání o podobě obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Británií skončila bez úspěchu. Po telefonickém rozhovoru s britským premiérem Borisem Johnsonem to řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Oba politici stanovili dnešek jako nejzazší termín pro dosažení dohody, jednání budou ale podle nich pokračovat.



"Naše vyjednávací týmy v posledních dnech pracovaly dnem i nocí. A navzdory vyčerpání po téměř ročním vyjednávání, navzdory tomu, že se neustále neplnily stanovené termíny, tak si myslíme, že je v tuto chvíli zodpovědné postoupit ještě o další míli," uvedli Johnson a von der Leyenová ve společném prohlášení.



Londýn i Brusel dávaly už v minulých dnech najevo, že dosažení dohody do dneška bude těžké. Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes v televizi Sky News řekl, že unii se nelíbí, že by se Británii po definitivním odchodu z EU vedlo dobře. Británie podle něj trvá na tom, že se s ní musí od příštího roku jednat jako se suverénní zemí.



Brusel je odhodlán zabránit tomu, aby Londýn získal podle unie nespravedlivou výhodu v podobě bezcelního přístupu na unijní trh, když by si zároveň stanovoval svá vlastní pravidla ohledně výroby, práv zaměstnanců a obchodních subvencí. Neshody panují i v záležitosti rybolovu a Brusel hrozí, že pokud lodě z EU nebudou mít přístup do britských vod, pak britští rybáři nebudou mít zvláštní přístup na unijní trhy, když budou chtít v EU prodávat svou produkci.



Británie nicméně tvrdí, že co se děje v jejich vodách a co se týče jejich širších obchodních pravidel, to by jako suverénní stát měla mít pod kontrolou. Londýn v sobotu potvrdil, že vzhledem k pokračujícím neshodám s Bruselem a přípravám na definitivní krach jednání o budoucích obchodních vztazích je britské námořnictvo připraveno zasáhnout, pokud v britských vodách zaznamená ilegální rybolov.



Britská libra večer začala výrazně zpevňovat, podle analytiků v úlevě z toho, že rozhovory budou pokračovat. K dolaru proti pátečnímu závěru přidávala 1,1 procenta na 1,3360 USD, k euru si připisovala jedno procento na 90,58 pence. Obchodování je ale v neděli večer nelikvidní a výhled není podle analytiků nejlepší. Libra od jara k dolaru zpevnila asi o 18 procent a začátkem prosince vystoupila nad 1,35 USD, maximum za dva a půl roku.



"Na těchto úrovních už je do kurzů započteno mnoho dobrých zpráv, a i když se do konce roku dočkáme nějaké úspornější dohody, trh se bude dívat dál a začne libru prodávat," řekla agentuře Reuters analytička společnosti Global Markets Marija Veitmaneová.



Británie z unie vystoupila na konci letošního ledna. Do konce roku ale trvá přechodné období, kdy je nutné doladit všechny zbývající otázky, zejména obchodní vztahy. Pokud se Londýn s Bruselem na obchodních vztazích nedohodnou do konce roku, měly by unie a Británie mezi sebou začít od ledna vybírat cla. Británie by se pak řídila pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

Havlíček:Tvrdý brexit by pro český průmysl nebyl dobrou zprávou

Nenalezení dohody mezi Evropskou unií (EU) a Velkou Británií v otázce obchodních vztahů do konce roku, tedy tzv. tvrdý brexit, by nebyla pro český průmysl dobrá zpráva. Znamenalo by to potíže pro exportéry i dovozce. Pozitivní je snaha obou stran přes přetrvávající neshody ve vyjednáváních pokračovat. ČTK to dnes sdělili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a jeho náměstkyně Martina Tauberová.



Havlíček upozornil, že Spojené království je pro české exportéry pátým nejvýznamnějším trhem. Jedná se navíc hlavně o vývoz s vysokou přidanou hodnotou. "Zavedení cel na vývoz i dovoz proto naše firmy velmi negativně pocítí. Obávat se můžeme zejména toho, že celní zatížení a možné regulatorní překážky sníží konkurenceschopnost našich vývozců na britském trhu ve srovnání s domácími producenty," uvedl Havlíček.



Potíže mohou podle Havlíčkovy náměstkyně Tauberové zaznamenat i firmy, které z Británie dovážejí základní komponenty do své výroby. Obě ekonomiky jsou podle ní provázány hlavně v automobilovém, elektrotechnickém nebo chemickém průmyslu. Nelze podle ní opominout ani obchod se službami.



"Zejména v dnešní době, kdy se snažíme přes koronavirovou pandemii udržet naši ekonomiku v chodu, se ukazuje, jak důležité je pro naši prosperitu, aby zůstaly zachovány otevřené trhy a i jak zásadní význam má naše integrace v EU," dodal Havlíček.



Odchod Británie, ať už s dohodou nebo bez ní, bude podle Luďka Procházky, ředitele společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb, pro dovozce i vývozce od ledna znamenat povinnost předkládat celní prohlášení. Mění se podle něj také označování výrobků pro britský trh. Očekávat se dají zdržení na hraničních přechodech a tedy prodloužení a zdražení dopravy. "Tvrdý brexit může z ČR udělat sedmou nejpostiženější zemi EU. Hrozí nám propad HDP až o jedno procento. Londýn se chystá uvalit na unijní zboží clo v průměrné výši 5,7 procenta. Dovoz vozidel ale Británie i EU zatíží desetiprocentním clem, což poškodí český autoprůmysl," řekl Procházka.