Babiš: Opět uzavřené provozy dostanou stoprocentní kompenzaci

Provozy, jimž vláda nařídí kvůli koronavirové epidemii znovu zavřít, dostanou stoprocentní kompenzaci nákladů. Po dnešním zasedání tripartity to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) programy zatím neupřesnil, dokončují se a odpoledne je projedná vláda. Bude rozhodovat o zpřísnění opatření kvůli zhoršení šíření covidu v Česku. Kompenzace by se měly týkat ubytovacích služeb, restaurací i dalších provozoven.



"Pokud se vláda rozhodne uzavřít nějaké provozy, tak budeme samozřejmě stoprocentně kompenzovat jejich náklady," řekl Babiš.



Podle Havlíčka se na modelu náhrad pracovalo celý víkend. "Jsou připraveny scénáře podpory všem postiženým segmentům, u kterých se předpokládá, že po dnešním jednání vlády budou v určitém časovém horizontu opětovně zavřeny s ohledem na vývoj pandemické situace," uvedl Havlíček. Předpokládá, že podporu vláda představí po svém zasedání. Ocenil konstruktivní jednání se všemi partnery, asociacemi, svazy či ministerstvem financí.



Havlíček v pátek Radiožurnálu řekl, že jeho cílem bude, aby se náklady kompenzovaly ze sta procent. V neděli o náhradách například jednal s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou, přítomen byl za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Jednání se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), pod jejíž resort spadají například ubytovací služby. "Průběžně jsem v kontaktu také s panem (Vladimírem) Dlouhým z Hospodářské komory," řekl v neděli Havlíček.



Vláda bude dnes rozhodovat o změně stupně rizika z dosavadního třetího stupně, kdy většina podnikatelských činností funguje, na přísnější čtvrtý stupeň. Zatím není jasné, odkdy bude změna platit. Podle současné tabulky PES by až na výjimky platil zákaz maloobchodního prodeje či služeb. Havlíček bude navrhovat, aby obchody bez ohledu na sortiment či umístění, na ulici nebo v obchodních centrech, mohly být dále v provozu, stejně jako služby. Otevřené by je navzdory tabulce PES chtěl nechat i v neděli. Provoz v neděli podporuje podle vyjádření pro Českou televizi i Babiš. Havlíček ale nechtěl předjímat konečné rozhodnutí.