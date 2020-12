Hlavní trhy vyčkávají. Data nepřekvapila, restrikce přibývají

Čínská data z maloobchodu a průmyslu nepřekvapila a přesně se trefila do odhadů. Ukázala další zrychlení v obou oblastech a znovu tak potvrdila, že je ekonomika na cestě zpět k předchozímu výkonu. Odpoledne vyjde americká průmyslová výroba, jež by za listopad měla vykázat zpomalení. Zajímavější však bude prosincový průzkum aktivity z New Yorku, jenž minule klesl a tentokrát má podle odhadů pouze držet pozice v oblasti indikující slabou expanzi.

Dalšími tématy určujícími tržní sentiment zůstávají koronavirus, fiskální podpora, brexit a možná už také Fed, který výsledek svého zasedání zveřejní zítra večer. Momentálně panuje lehký optimismus ohledně amerického rozpočtového balíku i řešení brexitu, jeho vliv se ale vyčerpal a čeká se na nové impulsy. V případě koronaviru se pozornost investorů přelévá mezi vakcínou a nepříznivým aktuálním vývojem nákazy, který vedl k utažení restrikcí v Londýně a může to samé způsobit v New Yorku.

Zmíněná témata po promítnutí do evropského obchodování zatím neukazují jasný směr hlavním trhům. Akciové indexy mírně stoupají, dluhopisové výnosy jsou zhruba na svém. Eurodolar ráno lehce klesá na 1,2140. Na tuto úroveň vyrostl začátkem prosince a od té doby pokračuje v podstatě do strany. Také libra dnes proti dolaru jen mírně ztrácí a vyčkává, jaký bude další vývoj vyjednávání o obchodní dohodě. Zlato se dopoledne vydalo vzhůru s smazalo včerejší ztráty. Koruna se na páru s eurem obchoduje na 26,36, tedy s minimální změnou. Zpřísnění protivirových opatření ji tentokrát nechává v klidu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:47 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3520 0.1588 26.3709 26.3086 CZK/USD 21.7130 0.2331 21.7195 21.6600 HUF/EUR 353.8859 -0.0713 354.5600 353.5000 PLN/EUR 4.4443 0.0599 4.4453 4.4315

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9456 -0.2023 7.9694 7.9419 JPY/EUR 126.3520 0.0020 126.4500 126.2699 JPY/USD 104.1070 0.0654 104.1330 104.0320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9133 0.2503 0.9137 0.9101 CHF/EUR 1.0762 -0.0766 1.0786 1.0758 NOK/EUR 10.6125 0.0566 10.6234 10.5989 SEK/EUR 10.2052 -0.0108 10.2214 10.2021 USD/EUR 1.2136 0.0948 1.2152 1.2132

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3298 0.1729 1.3321 1.3250 CAD/USD 1.2760 -0.0137 1.2769 1.2749