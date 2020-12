Pilulka neuspěla ve sporu o erecept.cz, rozhodnutí ale není finální

Pilulka neuspěla ve sporu o doménu erecept.cz se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Úřad o tom dnes informoval na svém webu. Podle SÚKL používání webové domény, kterou provozuje lékárenská společnost Pilulka, koliduje s ochranou známkou eRecept registrovanou SÚKL. Spolumajitel Pilulky Martin Kasa v reakci ČTK řekl, že rozhodnutí není finální a firma ve věci podala žalobu.



SÚKL dnes uvedl, že se proti způsobu používání domény erecept.cz ohradil prostřednictvím mimosoudního sporu (ADR). "Výsledkem sporu je rozhodnutí o bezplatném převedení domény erecept.cz na Českou republiku, přesněji na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nezávislý expert v rámci řízení rozhodl, že název domény je shodný se slovními ochrannými známkami eRecept a je také zaměnitelný s kombinovanou ochrannou známkou, která obsahuje slovní prvek ERECEPT," oznámil lékový ústav.



Podle Kasy však rozhodnutí není finální a za Pilulku spor dále pokračuje. "V současné době je v této věci podaná žaloba ze strany Pilulka Lékárny. Více věc nebudeme komentovat do pravomocného rozhodnutí soudu. Již několik let provozujeme rezervace léků na předpis v Pilulka Aplikaci a na stránce erecept.pilulka.cz. Dále počítáme i s využíváním domény erecept.cz," řekl ČTK Kasa.



S rezervačním systémem eRecept.cz přišla Pilulka v polovině března, na začátku první vlny pandemie koronaviru. Firma tehdy uvedla, že v rámci něj zprostředkuje dodání léků na recept seniorům a nemocným domů a nabídne ho zdarma všem pacientům a lékárnám, včetně konkurenčních. "Naším cílem je zapojit co největší počet lékáren ve všech regionech. Platformu nabídneme všem krizovým telefonním linkám pro lidi v karanténě, pro nemocné, ale také pro zdravé seniory, aby nevycházeli v těchto dnech zbytečně do lékárny pro svá léčiva," uvedl tehdy Kasa. Dodal, že nejde o zásilkový výdej předpisových léčiv.



Záměr vzápětí zkritizovala například Česká lékárnická komora (ČLnK), která pacienty i provozovatele lékáren před využíváním systému Pilulky varovala. "Rezervační systém provozuje Pilulka, která tak záhy může mít ucelený přehled o tom, které lékárny pacienti volí k výdeji svých předepsaných léčivých přípravků. Tyto informace pak lze účinně využít v marketingu zacíleném na pacienty ve prospěch Pilulky, a tedy v neprospěch zúčastněných ostatních provozovatelů lékáren," uvedl tehdy mimo jiné prezident komory Aleš Krebs.