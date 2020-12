Šéfka Komise mluví o pokroku, podle Johnsona je stále nejpravděpodobnější brexit bez dohody

Jednání Evropské unie s Británií se tento týden pohnula kupředu, některé sporné body však zatím vyřešeny nejsou. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž ale stále existuje cesta k nalezení dohody o budoucích vztazích. Pro osud jednání bude rozhodujících několik příštích dní, řekla šéfka unijní exekutivy europoslancům. Podle mluvčího britského premiéra Borise Johnsona je přes jistý pokrok stále nejpravděpodobnějším vyústěním rozchod bez dohody.



Rozhovory o budoucích vztazích, které obě strany vedou od lednového britského odchodu z evropského bloku, se v posledních týdnech točily především okolo tří témat: rybolovných práv, pravidel hospodářské soutěže a dohledu nad řešením sporů. Do konce přechodného období pro vyjednání a schválení dohody přitom zbývají pouhé dva týdny.



Podle von der Leyenové se třetí zmíněnou otázku vyjednávačům povedlo úspěšně uzavřít a nyní hledají kompromisní variantu práv na rybolov v britských vodách a pravidel státní podpory firem.



"Mohu vám říci, že existuje cesta k dohodě. Je možná velmi úzká, ale existuje," řekla von der Leyenová europoslancům, s nimiž hodnotila výsledky unijního summitu z minulého týdne. Na něm přitom sdělila lídrům unijních zemí, že považuje možnost krachu jednání za pravděpodobnější než uzavření dohody. Podobně se v posledních dnech vyjadřuje i britský premiér Boris Johnson.



Jeho mluvčí dnes rovněž konstatoval, že jednání přinesla "jistý pokrok", avšak jejich nejpravděpodobnějším vyústěním podle něj stále zůstává rozchod bez dohody. Sám předseda britské vlády v parlamentu vyzval EU, aby respektovala britské právo "kontrolovat vlastní zákony a rybolovná území". Británie zatím v otázkách rybolovu a státní podpory pro firmy požaduje ústupky od evropského bloku. Von der Leyenová však dnes zopakovala, že unie trvá na svých požadavcích, které zachovají přístup rybářů do britských vod a zajistí, že britské firmy nebudou mít proti těm unijním nespravedlivou konkurenční výhodu díky státní podpoře.



Naději na uzavření dohody stále nevzdávají ani lídři předních unijních zemí. Německá kancléřka Angela Merkelová dnes podotkla, že přes posun zatím nepřišel potřebný průlom v jednáních, která podle ní potrvají do konce tohoto týdne. Francouzský prezident Emmanuel Macron zase prohlásil, že jeho země sice usiluje o co nejlepší vztahy EU a Británie, případná dohoda však nemůže narušit integritu jednotného unijního trhu.



Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí.