Duke: Poker a největší (investiční) riziko

Annie Duke je bývalou šampionkou v pokeru a zabývá se lidským chování a rozhodováním. V rozhovoru na Yahoo Finance hovořila mimo jiné o tom, jaké jsou nejčastější chyby při rozhodování v byznysu či třeba v investicích. Jako první zmínila tendenci posuzovat kvalitu našeho rozhodnutí na základě jednoho výsledku. Tedy například posuzování investičního přístupu na základě toho, že jeden obchod byl ztrátový.



Duke hovořila ve zmíněné souvislosti o tom, že existuje rozdíl mezi pokerem a šachy. U šachů neexistuje faktor, který můžeme nazvat třeba náhodou či štěstím a smůlou a tudíž je každý tah možné posuzovat přímo tím, jaký měl výsledek. U pokeru a v řadě životních situací ale podobnou přímou vazbu najít nemusíme, protože do hry vstupuje řada dalších věcí, včetně toho, že nemáme všechny potřebné informace. Pokud tak prohrajeme, když hrajeme šachy, je to proto, že jsme udělali špatné tahy. V pokeru tomu tak ale být nemusí, protože záleží i na tom, jak jsou rozdány karty.



Expertka se nicméně domnívá, že lidský mozek je nastaven tak, aby úspěch každého „tahu“ posuzoval podle toho, jaký je okamžitý výsledek. Za příklad dala jeden zápas amerického fotbalu, při němž na samém konci jeden z týmu zkoušel taktiku, která nevyšla, a média ji následně vyhodnotila extrémně negativně, některá psala dokonce o tom, že šlo o nejhorší taktiku v historii NFL. Duke ale tvrdí, že pokud by sázka vyšla, média by ji pravděpodobně oslavovala. „To je důvod, proč se někdo dostane do síně slávy,“ dodala.



„Pokud skórujete, je to najednou nejlepší způsob hry v historii, když prohrajete, je to ten nejhorší. Taková analýza ale nebere v úvahu proces samotný, pravděpodobnosti a všechny další věci, které potřebujete pro dobré rozhodnutí,“ uvedla expertka s tím, že zmíněná taktika fotbalového mužstva byla z tohoto pohledu vynikající. Tento efekt se pak podle ní projevuje v řadě dalších oblastí včetně financí. Třeba v tom, že investoři dávají peníze do fondů, kterým se v poslední době vedlo dobře, ne do těch, kterým se vedlo hůře. Data přitom podle expertky ukazují, že to je špatná strategie, protože i v oblasti návratnosti fondů existuje efekt návratu k průměru.



Pandemie podle expertky ukazuje, že podnikatelská rozhodnutí mnohem více připomínají poker než šachy. U těch totiž hráč vidí vše, co je relevantní, zatímco u pokeru je sice k dispozici velké množství známých informací, ale také hodně neznámých, které jsou dány náhodou, podobně jako při hodu kostkou. A v pokeru se také točí hodně peněz, což se blíží situaci v podnikání, kde je řada rozhodnutí o velkých finančních částkách.



Největší riziko



Před časem hovořila Duke na TEDx Talks o tom, že výborný pohled na riziko jí dal její přítel, který stojí v čele Investment Saskatchewan. Podle něj je největším rizikem, pokud se držíme ztrátové strategie a věříme, že je to strategie zisková. Duke pak míní, že když dosáhneme dobrých výsledků, obvykle to připisujeme našim přednostem, jestliže ale máme výsledky negativní, hovoříme o smůle. Jde o „velmi silnou odchylku od racionálního uvažování, která je velice dobře zdokumentována“. Ukazuje se například ve chvíli, kdy někdo není povýšen – nikdy to není jeho chyba, vždy je na vině někdo jiný.



Duke se domnívá, že zmíněná odchylka vede k tomu, že informace o našich úspěších tak považujeme za skutečně relevantní signál, ale naše neúspěchy považujeme za informační šum, který neříká nic o relevanci naší strategie. Ve výsledku tak máme tendenci podstupovat příliš vysoké riziko a ztrátové strategie, protože neúspěchy nepovažujeme za relevantní signály.



Zdroj: Youtube, Yahoo Finance, Tedx Talks

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">