Forbes: Jmění nejbohatších Čechů vzrostlo o 133 miliard, v čele žebříčku zůstává Kellnerová

Dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou zůstává i nadále v čele žebříčku nejbohatších lidí v Česku. Podle časopisu Forbes činí hodnota jejího majetku 386 miliard korun. Na druhém místě je stejně jako loni většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem 290 miliard korun, třetí znovu skončil majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Jeho jmění vyčíslil Forbes na 214,6 miliardy korun. Žebříček stovky nejbohatších lidí Česka, jejichž celkový majetek činí téměř 2,6 bilionu korun, dnes časopis zveřejnil na svém webu.



"Neohroženou jedničkou žebříčku prozatím nadále zůstává vdova po Petru Kellnerovi a dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou (386 miliard korun). Její majetek meziročně stoupl o osm miliard korun," uvedl Forbes. Další podnikatelé v žebříčku se ale podle časopisu ke Kellnerové přibližují.



Čtvrté místo v žebříčku obhájil majitel energetické a uhelné Sev.en Energy Pavel Tykač, jehož majetek dosahuje 174 miliard korun. Změna nastala až na pátém místě, kde expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše s majetkem 79,1 miliardy korun, letos sedmého, přeskočili realitní magnát Radovan Vítek (128,5 miliardy Kč) i zbrojař Michal Strnad (101 mld. korun).



Do první desítky se ještě vešli zakladatel antivirové společnosti Pavel Baudiš (56,5 mld. korun), majitel hydroenergetického impéria Energo-Pro Jaromír Tesař (51,3 mld. korun) a zakladatel Alzy Aleš Zavoral (47,3 mld. korun).



Mezi stovku nejúspěšnějších českých podnikatelů letos Forbes zařadil tři nováčky. "Nejvýše se z nich umístil Jan Vild, nenápadný zakladatel hi-tech výrobce zdravotnické techniky BTL, jehož majetek odhadujeme na 35 miliard korun a umístil se na třinácté pozici," uvedl šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek. V žebříčku se poprvé objevil také zbrojař Martin Drda na sdílené 68. a 69. pozici s majetkem 7,3 miliardy korun. Na 82. místě skončil Vladimír Velebný (5,5 mld. korun), zakladatel firmy Contipra, globálního výrobce kyseliny hyaluronové.



Spodní hranice pro zařazení do žebříčku stovky nejmajetnějších Čechů letos činila čtyři miliardy korun, loni to bylo 3,6 miliardy Kč. Celkově se jmění nejbohatších Čechů meziročně zvýšilo o 133 miliard korun na 2,6 bilionu korun. Uzávěrka údajů, ze kterých Forbes při sestavování žebříčku vycházel, byla letos 16. září.



Světová verze časopisu Forbes se odhadem majetku nejúspěšnějších a nejbohatších lidí zabývá od roku 1987, česká verze žebříčku vychází od roku 2012. Šimůnek uvedl, že při výpočtu vycházejí z veřejně dostupných informací o firmách, mluví s jejich výkonnými a finančními řediteli, analyzují zisky, obraty i dluhy společností a další údaje, které pak konzultují s finančními analytiky a odborníky na oceňování firem. I tak je výpočet majetku kvalifikovaný odhad, nikoli ultimátní číslo, upozornil šéfredaktor Forbesu.