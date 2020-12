Zeman vrátil bez podpisu daňový balíček do Sněmovny, nevetoval ho

Prezident Miloš Zeman v pondělí vrátil daňový balíček bez podpisu předsedovi Sněmovny Radkovi Vondráčkovi (ANO). ČTK to potvrdili mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček a mluvčí předsedy Sněmovny Barbora Štenglová. Prezident už dříve oznámil, že zákon nevetuje, ale ani nepodepíše. Umožní tak, aby začal platit. Aby se tak stalo od začátku ledna, jak zákonodárci předpokládali, musí vyjít do konce roku ve Sbírce zákonů. Předtím musí normu ještě podepsat premiér Andrej Babiš (ANO).



Zeman Vondráčkovi napsal, že se rozhodl podpis pod zákon nepřipojit. Nelíbí se mu, že daňová změna může podle něj "prohloubit nepříznivý vývoj veřejných financí, zejména státního rozpočtu".



Daňový balíček jako jednu z hlavních změn přináší zrušení takzvané superhrubé mzdy. Znamená to, že základem daně z příjmů zaměstnanců je už od roku 2008 hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na povinné pojistné. Nově bude základem jen hrubá mzda a podléhat bude sazbě 15 procent. Pouze u lidí s měsíčními příjmy zhruba nad 141.000 korun bude platit sazba 23 procent pro tuto část příjmů.



"Uvedené změny zákona o daních z příjmů, spočívající ve snížení zdanění nejen v jedné, ale rovnou ve dvou úrovních, považuji za současné situace státu za projev snížené míry odpovědnosti," stojí v prezidentově dopisu Vondráčkovi.