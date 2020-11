Nadpoloviční většina Čechů za nejlepšího prezidenta označuje Václava Havla, za nejhoršího Zemana

Za nejlepšího polistopadového prezidenta České republiky považuje většina lidí Václava Havla. V průzkumu agentury STEM/MARK ho na první příčku zařadila více než polovina dotázaných.

Druhé nejlepší hodnocení získal Havlův následovník v prezidentském úřadu Václav Klaus. Třetí skončila současná hlava státu Miloš Zeman. Výsledky průzkumu provedeného na přelomu září a října zveřejnil STEM/MARK dnes.



Za nejlepšího polistopadového prezidenta označilo Havla 58 procent účastníků průzkumu. Dalších 13 procent mu přisoudilo druhou příčku a stejně vysoký byl podíl těch, kdo Havla vnímají jako nejhorší hlavu státu po roce 1989.



"Díky meziročnímu srovnání se ukazuje, že prvenství Václava Havla je dlouhodobě neochvějné," uvedl Jan Burianec ze STEM/MARK. S prvním polistopadovým prezidentem jsou podle něj častěji spojovány pozitivnější konotace než s jeho následovníky.



Havel ve výzkumu STEM/MARK zvítězil téměř u všech socioekonomických skupin. Nejlepší hlavou státu po roce 1989 je pro lidi bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště či sociálně-ekonomického postavení. Havel byl jako nejlepší hodnocen i každým pátým voličem současného prezidenta Zemana.



Václava Klause označilo za nejlepšího polistopadového prezidenta 13 procent dotázaných. Za druhého nejlepšího prezidenta ho označilo 53 procent respondentů. Nejhorší hodnocení mu přisoudila přibližně desetina dotázaných.



Také Klaus se podle autorů průzkumu těší poměrně vyrovnané podpoře napříč sociodemografickými skupinami. "Na první místo sice u žádné dílčí (sledované) skupiny nedosáhnul, za to má ale o něco lepší hodnocení u lidí ze střední generace (45-59 let), u voličů pravice obecně, dále ODS, Trikolóry a jiných neparlamentních stran," uvádí STEM/MARK.



Třetí místo v průzkumu získal současný prezident Miloš Zeman. Za nejlepší hlavu státu po roce 1989 ho považuje 16 procent lidí. To je o tři procentní body lepší výsledek než u Klause, ale na poslední místo v žebříčku Zemana odsunul více než 50procentní podíl hlasů, kteří ho považují naopak za nejhoršího polistopadového prezidenta.



Při meziročním srovnání opustila Zemana část příznivců starších 60 let. "Domníváme se, že je to především kvůli nižší mediální aktivitě prezidenta během první vlny koronakrize, kdy především ti nejstarší a nejohroženější, pro které je prezident důležitou postavou, postrádají jeho empatická slova podpory a viditelnost na veřejnosti," uvedl Burianec.



Zeman si ale udržel prvenství mezi levicově smýšlejícími lidmi, u voličů komunistické strany a těsně také u voličů hnutí ANO a SPD. Jako nejlepšího prezidenta vidí současnou hlavu státu také lidé, kteří vnímají prezidentskou funkci jako důležitou a zároveň chtějí posílit pravomoci.



Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného na přelomu září a října prostřednictvím kombinace telefonického a on-line dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 815 osob ve věku 18 a více let.