OPEC kvůli pandemii znovu snížil výhled poptávky po ropě pro 2021

Globální poptávka po ropě v příštím roce oživí pomaleji, než se doposud čekalo. Může za to pokračující pandemie nemoci covid-19, uvedla ve své dnešní zprávě Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Poptávka se má zvýšit o 5,9 milionu barelů denně na 95,89 milionu barelů denně. Růst tak bude každý den o 350.000 barelů nižší, než se doposud čekalo.



OPEC v posledních měsících stabilně snižuje výhled růstu poptávky na příští rok. Ještě v červenci čekal zvýšení poptávky o sedm milionu barelů denně. Letos čeká rekordní pokles poptávky o 9,77 milionu barelů denně.



V rámci boje s letošním propadem poptávky po ropě se OPEC a jeho spojenci, tedy skupina označovaná jako OPEC+, dohodli na koordinovaném snížení těžby ropy od 1. května o rekordních 9,7 milionu barelů denně. To představuje zhruba deset procent globální spotřeby. Toto snížení bylo v srpnu zmírněno na 7,7 milionu barelů. Další zvýšení těžby o dva miliony barelů denně plánoval OPEC+ od ledna. Nakonec se tento měsíc skupina rozhodla, že od ledna zvýší těžbu jen o 500.000 barelů denně a bude o těžebních limitech jednat každý měsíc.



Ceny ropy v poslední době stouply nad 50 dolarů za barel, nejvýše od března. Pomohla jim naděje na očkování, které by mohlo zvýšit poptávku, přestože velké evropské ekonomiky zpřísňují omezení pohybu.



Poptávka po ropě od OPEC má v příštím roce činit 27,2 milionu barelů denně. To je o 200.000 barelů denně méně, než kartel doposud čekal. I tak to kartelu umožňuje zvýšit těžbu, když v listopadu jeho těžba činila 25,11 milionu barelů denně, uvedla agentura Reuters.