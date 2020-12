Davies: Jak se zajistit proti vysoké inflaci

Optimismus ohledně dalšího pandemického vývoje díky vakcíně roste, finanční trhy věří v reflaci s vyšším růstem nominálního produktu a také firemních zisků. Na stránkách Financial Times to tvrdí britský ekonom a investor Gavyn Davies. Inflace by se sice podle očekávání měla následující dva roky držet „ještě hluboko pod cílem centrálních bank“, ale tato očekávání se postupně zvyšují. A řada investorů se kvůli růstu rozvah centrálních bank a vládních dluhů snaží najít způsob, jak se zajistit proti vysoké inflaci.



Společnost Fulcrum, v jejímž čele Davies stojí, tvrdí, že získat takové zajištění není právě jednoduché. V dlouhém období by například mohl fungovat přesun z dluhopisů k akciím, protože jim by vyšší inflace mohla prospívat v případě, že by se pozitivně promítla do zisků obchodovaných firem. V krátkém období ale mohou akcie na vyšší růst cen reagovat negativně, protože ten by mohl vést k překvapení ve formě nečekaného utažení monetární politiky.



Davies zmiňuje výzkum banky , podle kterého nečekaný růst inflace nad 2 – 3 % akcie skutečně poškozuje a ekonom zmiňuje i inflační sedmdesátá léta, která nepřála dluhopisům, ani akciím. Dodává však, že jejich opakování je nepravděpodobné. Investoři by se tak mohli obrátit k obligacím, jejichž výnosy jsou chráněny proti inflaci. (TIPS). Jenže zde naráží na to, že tohoto jejich pozitiva si již mnozí všimli a jejich výnosy se tak nyní nacházejí v záporných hodnotách.



Cestou zajištění proti inflaci může být podle ekonoma ropa nebo zlato, protože tato aktiva v minulosti často reagovala na nečekanou vyšší inflaci svým růstem. Davies uzavírá s tím, že nejlepší cestou by tak mohlo být portfolio složené z některých komodit, TIPS a možná i krátkodobých obligací. Takové portfolio je ale podle něj nutné aktivně spravovat a být si vědom, že s sebou ponese své náklady v případě, že se inflace nezvedne.



Fed má plán....



Bob Michele z Asset Management pro Bloomberg Markets uvedl, že před sedmi měsíci se domníval, že produkční mezeru v americké ekonomice se nepodaří uzavřít dříve než za deset let. Následná stimulace na monetární i fiskální rovině ale byla podle jeho slov tak mohutná, že tato mezera se uzavře do pěti let. Dluhopisové trhy jsou podle ekonoma příliš optimistické ohledně dalšího vývoje sazeb, protože Fed nebude schopen bez jakékoliv reakce sledovat, jak se inflace „měsíc po měsíci drží na 2,5 % a podle některých měřítek na 3 %“.



„Připomíná mi to slova velkého filozofa Mika Tysona, který řekl, že plán mají všichni, ale jen do chvíle, kdy dostanou první úder,“ uvedl ekonom s tím, že Fed bude podle něj přesně v takové situaci ve druhém či třetím čtvrtletí příštího roku. To znamená, že bude čelit vyšší inflaci a přes svůj plán „nebude schopen dál čekat, až bude dosaženo plné zaměstnanosti“.

Zdroj: FT, Bloomberg Markets, Youtube