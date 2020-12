Trhy zahájí nevýrazně, bude podepsána dohoda o brexitu

Evropské akciové trhy by měly 30. prosinec nakrojit bez výraznějších úvodních výkyvů. Podepsána má dnes být dohoda mezi Velkou Británií a Evropskou unií, upravující brexit.

Futures dnes předpovídají německému akciovému indexu DAX úvodní růst o 0,1 %, v případě francouzského CAC indexu otevření kolem nulové změny. Britskému FTSE indexu futures odhadují úvodní růst o 0,1 %.

Jen den před koncem roku, kdy skončí přechodné období po odchodu Británie z Evropské unie, podepíší zástupci obou stran nedávno dokončenou dohodu o uspořádání budoucích vztahů. Dokument, který se složitě vyjednával devět měsíců, v úterý schválili představitelé 27 členských zemí EU. Platit začne 1. ledna.

Dohodu o obchodu a spolupráci, která mimo jiné znamená, že Británie a EU budou nadále obchodovat bez plošných cel, dopoledne podepíší v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Dokument poté na palubě letounu britského královského letectva dorazí do Londýna, kde pod něj svůj podpis připojí premiér Boris Johnson. Poté o něm bude jednat britský parlament.

Británie jako první země na světě schválila použití vakcíny proti koronaviru, kterou vyvinula Oxfordská univerzita s farmaceutickou společností . Informovala o tom agentura Reuters. Vláda dnes přijala doporučení britské lékové agentury MHRA, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Takzvaný daňový balíček by měl začít platit od začátku ledna. V prosinci normu zahrnující zrušení superhrubé mzdy schválili poslanci a senátoři. Prezident Miloš Zeman oznámil, že zákon nepodepíše, ale ani nevetuje, a toto pondělí návrh daňových změn bez podpisu vrátil předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO). Podle některých právníků i politiků je ale možné, že Zeman formulací dopisu zřejmě omylem zákon vetoval, tím pádem by o něm měla znovu hlasovat Sněmovna. Myslí si to také vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček nebo opoziční Piráti. Zákon prošel díky hlasům ANO a ODS.

Epidemie koronaviru v Česku před koncem roku nabírá na síle. Testy v úterý odhalily 16.329 pozitivních případů, což je dosud nejvíc. Rekordní je také podíl pozitivních případů na počtu testů, činí 48,5 procenta. Laboratoře tak každému druhému testovanému nákazu potvrdily. Zhoršuje se i situace v nemocnicích, kde se v úterý léčilo nejvíc pacientů s covidem-19 za poslední měsíc. Z 5712 hospitalizovaných bylo 826 ve vážném stavu. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.