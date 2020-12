Odhady vývoje na trhu v příštím roce

Na konci každého roku je zvykem, že stratégové finančních společností přijdou s odhady toho, co se s trhem bude dít v roce příštím. Pokud bychom přitom věřili v efektivitu trhu, šlo by o cvičení poměrně jednoduché: Neexistoval by lepší odhad, než ten, který by na současnou hodnotu indexu nasadil požadovanou návratnost, a tím bychom se dopracovali k hodnotě indexu na konci příštího roku. Pokud by tedy riziková prémie trhu nyní byla kolem 5,5 %, požadovaná návratnost bude pod 6,5 % (bezrizikové výnosy jsou na necelém procentu). A to implikuje, že trh by měl v roce 2021 skončit na 3 980 bodech. Co říkají stratégové?



Index SPX se nyní nachází něco nad 3 700 body a i nejskeptičtější by jej svými projekcemi poslala příští rok výše (na 3 800 bodů). A optimisté v dokonce hovoří o 4 400 bodech:



Zdroj: , CNBC



Vyloženého grizzlyho, který by čekal výrazný pokles trhu, tedy nenalezneme. Pár firem ale čeká nižší hodnotu, než jakou by implikovala ona úvaha o požadované návratnosti (přesněji řečeno její konkrétní čísla). V tabulce nalezneme i predikce zisků na akcii v indexu SPX a také PE pro tento index. Jinak řečeno, tabulka obsahuje i to, co by mělo být pod povrchem jednotlivých projekcí. Zisky na akcii by se přitom v letošním roce měly podle konsenzu dostat na 138 dolarů a z výše uvedených čísel vidíme, že stratégové bez výjimky čekají velmi prudké zvýšení. Deutsche dokonce na 194 dolarů, což by relativně k onomu konsenzu představovalo růst o 40 % (DB ale může pro letošní rok čekat trochu jiné číslo).



DB má zároveň nejnižší predikovaný násobek zisků – PE by se podle ní mělo příští rok pohybovat „jen“ na 20 a ve výsledku by tak hodnota indexu měla dosáhnout 3 950 bodů, což není žádný extrém – je nejblíže naší hodnotě odvozené v úvodu. Na projekce DB jsem se zaměřil i proto, že z hlediska fundamentu jsou „nejzdravější“ – v tom smyslu, že akcie by táhly nahoru hlavně zisky, PE by naopak trochu kleslo z dnešních téměř 22. To zmíněný JPM čeká, že PE se ještě zvedne na 25 a zisky na akcii dosáhnou slušných 175 dolarů.



Zisky jsou stále spíše epidemickou, než ekonomickou otázkou, bylo by hezké, pokud by se zisková čísla v tabulce naplnila. Co PE? To je z fundamentálního pohledu dáno bezrizikovými sazbami, rizikovými prémiemi a očekávaným dlouhodobým růstem. Docela by mě zajímalo, co vede JPM k názoru, že příští rok by PE mělo být ještě vyšší. Pokud se totiž ekonomika skutečně zvedne, bezrizikové výnosy půjdou bezesporu nahoru (což samo o sobě tlačí valuace dolů). Snad banka čeká ještě větší pokles rizikových prémií – zde si může čtenář pro vytvoření vlastního názoru prohlédnout následující odhady vývoje prémie od :