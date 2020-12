Wall Street se dnes zbarvila do ruda, BABA +6,25 %

Hlavním tématem dnešní obchodní seance v zámoří byl stimul 2000 amerických dolarů. Tento stimulační balíček má primárně sloužit Američanům, kteří se během pandemie koronaviru potýkají s finančními potížemi.

Z akciových titulů zaznamenaly jedny z největších pohybů akcie Alibaba Group Hld. Ty vzrostly o více jak 6 procent poté, co reportéři CNBC přišli ze zprávou, že Ant Group plánuje založení finanční holdingové společnosti, BABA +6,25 %.

Velký úspěch má za sebou výrobce letadel , když jejich stroj, tedy 737 Max poprvé absolvuje od března 2019 komerční let na území Spojených států. Společnost, která jako první odbaví let s letadlem 737 Max je American Airlines a to zpáteční let mezi Miami a New Yorkem, BA +0,07 %, AAL -1,25 %.

Velmi solidní rally si rovněž připsaly akcie Intelu. Dnešní růst je reakcí na zveřejněný dopis od managera Dan Loeb z Hedge fondu Third Point, ve kterém je rovněž zmíněn, možný prodej neúspěšných akvizic. Third Point nedávno získal významný podíl ve společnosti , INTC +4,93 %.

V průběhu intra denního obchodování stouply akcie společnosti na svá historická maxima na úroveň 138,789 USD. Bohužel neudržel růstový trend a ze svých nejvyšších hodnot ustoupil až pod včerejší závěr, AAPL – 1,33%.

Ze sektorů nejvíce klesl průmysl (GE -0,75 %, FDX -0,52 %) a naopak největší dynamiku růstu prokázal zdravotnický sektor (PFE +0,62 %, JNJ +0,62 %).

Západo-texaská lehká ropa WTI posílila o 0,8 % a obchodovala se za 48 USD za barel. Drahému kovu zlatu dlouhodobě nesvědčí averze k riziku na kapitálovém trhu, a proto se obchodovalo téměř beze změny za 1878 USD za unci.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (30.335 b.), S&P 500 o 0,2 % (3.727 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,4 % (12.850 b.).