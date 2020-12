USA v souvislosti sporu o podporu civilního letectví zvyšují cla na zboží z EU

Spojené státy se rozhodly zvýšit cla na dovoz vybraných produktů z Evropské unie včetně součástí letadel a vín z Francie a Německa. Oznámil to úřad amerického obchodního zmocněnce. Opatření jsou dalším krokem v dlouholetém sporu mezi Washingtonem a Bruselem kolem podpory výrobců civilních letadel, napsala agentura Reuters.



Úřad obchodního zmocněnce ohlásil zavedení dodatečných cel na letecké součástky, některá neperlivá vína a také koňaky a další alkoholické nápoje ze dvou zmíněných evropských zemí. Prohlášení neupřesnilo, kdy nový režim nabude platnosti, nicméně předeslalo brzké zveřejnění dalších podrobností.



O krocích v tomto duchu se na podzim spekulovalo poté, co EU zavedla cla na dovoz z USA v reakci na podporu poskytovanou Washingtonem společnosti Boeing. Americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer ve středu uvedl, že unie opatření nastavila nespravedlivě.



"EU musí přijmout opatření, aby tuto nespravedlnost vykompenzovala," cituje Lighthizera Reuters.



Transatlantický spor kolem pomoci výrobcům letadel se táhne už 16 let. Před zavedením unijních cel v souvislosti s podporou Boeingu uvalily Spojené státy cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Evropská komise v listopadu vzkázala, že pokud nová americká administrativa tyto tarify zruší, je připravena vyjednávat o zrušení těch unijních.



Šéf amerického svazu pro obchod s vínem Ben Aneff uvedl, že nově ohlášené zvýšení cel na vybrané zboží z EU přinese další komplikace americkým podnikům, a vyzval budoucího prezidenta Spojených států Joea Bidena, aby situaci rychle napravil.



"Tento krok je ranou pro americké podniky. Americké restaurace a malé firmy již nyní bojují o přežití. Toto rozhodnutí pouze zničí další pracovní místa," řekl ke zvýšení cel Aneff.



Německá velvyslankyně v USA Emily Haberová tento měsíc vyzvala k rychlému vyřešení sporu kolem subvencování výroby letadel, který podle ní odvrací pozornost od závažnějších problémů vyžadujících společný postup, jako jsou klimatické změny a pandemie covidu-19.