Kongres s krizovou pomocí schválil i daňová a klimatická opatření

Americký Kongres tento týden schválil další obří balík opatření na zmírnění koronavirové krize, zákon však obsahuje i řadu ustanovení, o nichž se při jeho dojednávání veřejně nemluvilo. Deník The (NYT) například zjistil, že v balíčku je "zakopaná" daňová úleva pro firmy, které na jaře čerpaly mimořádné půjčky od federální vlády. Jiná média informují o vyčlenění miliard dolarů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a další opatření na ochranu životního prostředí.



Záchranný balíček byl v neděli večer dojednán po měsících politických tahanic a schválen byl hned další den, jen několik hodin poté, co bylo zveřejněno plné znění. To má skoro 5600 stránek a pro zákonodárce tak bylo prakticky nemožné seznámit se před schválením se všemi navrženými předpisy.



Reportér webu Politico Kyle Cheney ihned po publikaci finálního dokumentu upozornil, že v návrhu zákona se píše i o odsouzení srpnových voleb v Bělorusku nebo o požadavku pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA) ohledně vypracování analýzy o "korupčních aktivitách" východoevropských oligarchů. Následně přicházely zprávy o dalších a dalších opatřeních nad rámec dávek pro nezaměstnané či podpory pro školy a lokální úřady.



"Schované v 5593stránkovém výdajovém zákoně, který byl v pondělí večer prohnán Kongresem, je ustanovení, jež někteří daňoví experti označují jako dárek pro bohaté v hodnotě 200 miliard dolarů (4,3 bilionu Kč)," napsal v úterý list NYT.



Opatření se údajně týká desetitisíců podniků, které na jaře těžily z programu vládních půjček. Firmám bylo přislíbeno, že pokud peníze použijí na udržení zaměstnanců v době protiepidemických restrikcí, nebudou je muset vracet a zároveň nebudou brány jako zdanitelný příjem. Nyní přibyl další rozměr, přičemž podniky si budou moci výdaje pokryté vládními půjčkami odečíst z daní.



Publicistický web Quartz zase píše, že nový balíček by kromě pomoci ekonomice mohl také "zachránit klima". Počítá totiž i se zavedením přísnějších limitů na používání fluorovaných uhlovodíků, což jsou extrémně silné skleníkové plyny používané v chladírenské technice a klimatizaci.



Dále Kongres schválil celou sadu opatření na podporu šetrnější energetiky, včetně výdajů v objemu 35 miliard dolarů na větrné či solární elektrárny. Lídr Demokratické strany v Senátu Chuck Schumer hovořil o "největším úspěchu v boji proti klimatické změně", jaký americký Kongres vyprodukoval za poslední dekádu.



Košatý zákon s novými programy na oživení ekonomiky ještě nepodepsal americký prezident Donald Trump. Ačkoli jeho administrativa původně nedávala najevo směrem k dohodnutému balíčku žádné výhrady, Trump v úterý večer pohrozil jeho vetováním. V obou komorách Kongresu však návrh měl dostatečnou podporu na prosazení navzdory případnému nesouhlasu hlavy státu.