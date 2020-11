SSE a Equinor vloží do stavby největší větrné farmy šest miliard liber

Britská energetická společnost SSE spolu s norskou ropnou a plynárenskou firmou Equinor investují šest miliard liber (176 miliard Kč) do výstavby počátečních dvou fází projektu větrné elektrárny na moři Dogger Bank. Ta by měla být největší větrnou farmou na světě, uvedla dnes agentura Reuters.



Elektrárna má být postavená ve třech fázích, celková kapacita bude 3,6 gigawattu (GW). Umístěna bude v britské části Severního moře. Zařízení má pomoci oběma společnostem splnit klimatické cíle, výstavbu se chystá financovat skupina 29 bank a tří úvěrových vývozních agentur.



Turbíny pro elektrárnu Dogger Bank budou vysoké 248 metrů. Elektřina z chystaného zařízení by měla být schopna uspokojit poptávku šesti milionů domácností.



"První dvě fáze dohromady představují z celosvětového hlediska největší financování projektu větrné elektrárny na moři," uvedla SSE.



Po dokončení první fáze by elektrárna měla mít kapacitu 1,2 GW, zahájit provoz má v roce 2023. Druhá etapa o stejné kapacitě by měla být dokončena o rok později.



Zatímco první dvě fáze se budou stavět současně, třetí etapa, Dogger Bank C, se bude stavět jindy a o financování se rozhodne později. Všechny tři etapy mají být dokončeny v březnu 2026.



Projekt Dogger Bank loni získal finanční podporu od britské vlády. Ta si stanovila za cíl zvýšit do roku 2030 kapacitu větrných elektráren na moři čtyřnásobně, což znamená až na 40 gigawattů.