Léková agentura EU doporučila registraci vakcíny firmy Moderna

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila vakcínu firmy Moderna jako druhou očkovací látku proti covidu-19 pro podmínečnou registraci na trhu Evropské unie. Agentura to dnes oznámila na svém webu. Aby mohly unijní země začít po vakcíně firem Pfizer a BioNTech používat i látku americké společnosti, musí její distribuci ještě schválit Evropská komise. V případě první vakcíny to unijní exekutiva stihla během několika hodin po rozhodnutí EMA. Akcie Moderny rostou před otevřením amerických burz o více než 3 %.

"Tato vakcína nám dává další nástroj k překonání současné krize," komentovala podmínečné doporučení druhé očkovací látky šéfka agentury Emer Cookeová. EMA bude podle ní nadále monitorovat údaje o bezpečnosti a efektivitě této vakcíny, které jí musí výrobce poskytovat. Agentura doporučila aplikaci vakcíny pro pacienty starší 18 let.EK v posledních dnech čelila kritice politiků z některých zemí, podle nichž nezajistila dostatek látek pro co nejrychlejší distribuci. Komise to odmítla s odůvodněním, že problém je v současnosti hlavně v nedostatečných výrobních kapacitách. Brusel v loni podepsané smlouvě zajistil pro unijní země celkem 160 milionů dávek dnes schválené vakcíny.Podobně jako vakcína od Pfizer-BioNTech je také založena na technologii RNA, která se dříve při imunizaci nepoužívala. Americký regulační úřad schválil vakcínu Moderny pro nouzové použití 18. prosince. Látka společnosti Moderna má proti přípravku firem Pfizer a BioNTech výhodu v tom, že nemusí být skladována při extrémně nízkých teplotách, a bude proto jednodušší ji distribuovat až k samotným pacientům. I tato vakcína by se ovšem pro maximální ochranu podávala ve dvou dávkách, přičemž druhé očkování se má provádět čtyři týdny po prvním. Stejně jako u první vakcíny již používané v EU je podle výrobce účinnost očkovací látky okolo 95 procent.

EU nedávno oznámila, že uplatní opci na 100 milionů dalších dávek vakcíny od dua Pfizer-BioNTech, čímž se celkový počet od obou společností zvýší na 300 milionů. Vyjednává také dohodu, která by mohla tento počet zdvojnásobit, uvedli v úterý lidé obeznámení s jednáními. Minulý měsíc EU objednala 160 milionů dávek vakcíny Moderna. S doručení dávek začne firma během příštího týdne, uvedl ve středu německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Německo očekává, že dostane více než 50 milionů dávek.

Také se čeká na vakcíny vyvinuté společně AstraZenecou a oxfordskou univerzitou. Může trvat ale i několik týdnů, než budou schváleny. Poté, co EMA minulý týden prohlásila, že neobdržela dostatek informací, aby mohla tuto vakcínu přezkoumat, poslala Astra „značný“ balíček dat a uvedla, že bude úzce spolupracovat s EMA tak, aby pomohla zahájit formální proces podávání žádosti.

Vakcíny jsou považovány za hlavní zbraň proti koronaviru, který nakazil již více než 86 milionů lidí na celém světě a zabil více než 1,86 milionu. "S každou vakcínou, kterou vpravíme do ruky, zvyšujeme šance proti Covidu," řekl britský premiér Boris Johnson v pondělí v televizi. "Budoucí týdny budou nejtěžší ze všech, ale pevně věřím, že vstupujeme do poslední fáze boje."

Zdroj: ČTK, Bloomberg