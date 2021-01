Firmy Curevac a Bayer uzavřely smlouvu o spolupráci na vakcíně

Německé firmy Curevac a uzavřely smlouvu o spolupráci při dokončování vakcíny proti koronaviru. Farmaceutický koncern má mimo jiné pomoci vytvořit podmínky pro schválení očkovací látky, kterou už delší dobu vyvíjí biotechnologická firma Curevac. Akcie firmy rostou o 2,8 %.





Obě firmy dnes podle agentury DPA oznámily, že uzavřely dohodu o spolupráci a službách. se má zapojit do nákladných prací, které jsou nutné pro schválení vakcíny a má se podílet na příslušné studii. Kromě toho má pomoci zajistit dodavatelské řetězce. Smlouva však podle DPA neobsahuje ustanovení, že převezme také samotnou výrobu vakcíny.



Očkovací látka CVnCoV firmy Curevac vstoupila v polovině prosince do třetí fáze klinické studie. Její první výsledky firma očekává na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Pro případ, že bude schválena, zajistila Evropská komise pro unijní státy 405 milionů dávek této vakcíny.



Šéf tübingenské firmy Curevac Franz-Werner Haas vyjádřil potěšení nad "dalším silným partnerem na naší straně". Jeho firma bude podle Haase nadále majitelem licence, ale bude mít možnost ji získat pro některé mimoevropské trhy.



Podle DPA není ve farmaceutickém odvětví běžné, aby spíš menší firmy v oblasti vývoje navazovaly spolupráci s giganty v oboru. Předtím se podobně rozhodla také mohučská firma BioNTech, která spojila síly s americkým koncernem , a společně se jí tak podařilo jako první společnosti dostat na evropský trh svou vakcínu. Jako druhou schválily ve středu Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropská komise také vakcínu americké firmy Moderna.



Pro německou vládu je podle DPA spolupráce firem Curevac a další posilou ve snaze umožnit do léta očkování všem občanům, kteří k tomu budou ochotní.