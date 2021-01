Ilzetzki: Kde bude evropská ekonomika po pandemii?

Může mít pandemie dlouhodobější dopad na ekonomickou aktivitu? Ethan Ilzetzki na stránkách VoxEU píše, že skutečně došlo k narušení globálních výrobních řetězců, ale v tuto chvíli není jasné, zda půjde o faktor dlouhodobý. Během pandemie také zbankrotovaly některé firmy a může trvat určitou dobu, než je nahradí nové. Negativně může působit i ztráta pracovních dovedností a růst zadlužení korporátního sektoru. Pandemie ale může mít i pozitivní důsledky. Jak tedy hodnotí dlouhodobý vývoj ekonomové?



Mezi ony pozitivní důsledky můžeme řadit implementaci nových technologií či větší investice do zdravotní péče. Například Evropská komise tak odhaduje, že potenciál francouzské a německé ekonomiky bude v letech 2020–2021 o půl procentního bodu níže, ale dlouhodobě jej pandemie nijak nezmění. Britská Kancelář pro rozpočtovou zodpovědnost OBR předpokládá, že produktivita klesne o 2 % a nabídka práce o 1 %, a to dlouhodobě, ale její projekce mají řadu alternativních scénářů. Následující grafy ukazují, jak evropští ekonomové odpovídají na otázku: O co nižší bude kvůli pandemii úroveň potenciálního produktu v eurozóně v roce 2025 (měřeno k projekcím vytvářeným před covidem)?





Většina tázaných se tedy domnívá, že potenciál bude o 2 – 5 % níže, asi 40 % ale hovoří o nulovém poklesu potenciálu. Druhý graf váží odpovědi podle toho, jak ekonomové svému odhadu věří. Někteří ekonomové hovoří o možném negativním dopadu pramenícím z problémů ve vzdělávacím systému či z komplikací, kterým čelí firemní sektor. Jiní ale zmiňují možné investice do nových technologií, včetně těch zelených, které by mohly v konečném důsledku potenciál zvedat.



Ekonom Jagjit Chadha zase v souvislosti s průzkumem poukázal na velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a ekonomikami eurozóny. Ty najdeme třeba na straně fiskální kapacity, a to ve schopnosti reagovat na útlum fiskálním uvolněním či v efektivitě systému zdravotní a sociální péče. Následující dva grafy se namísto úrovně potenciálního produktu zaměřují na názory týkající se potenciálního růstu. Zatímco řada ekonomů se domnívá, že úroveň potenciálu by mohla být v roce 2025 níže (předchozí dva grafy), většina míní, že tempo růstu by pandemií nemělo být dotčeno:







Ekonomové v odpovědích týkajících se potenciálního růstu zmiňují zkušenosti z předchozích recesí nebo to, že pandemie by neměla ovlivnit dlouhodobý inovační potenciál. Jiní opět zmiňovali možnost, že pandemie naopak tento potenciál ještě zvýší, porostou i investice do infrastruktury a celkové zavádění nových technologií.



Zdroj: VoxEU