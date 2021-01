Bloomberg: Konec Trumpovy éry značí pro korporátní Ameriku nepříjemné zúčtování

Korporátní Amerika se odklání od svého prezidenta, ale opatrně. Čtyři roky poté, co Donald Trump vtrhl do Bílého domu, zastrašoval vedoucí pracovníky a otřásal trhy svými tweetovými bouřemi a záchvaty vzteku, se společnosti, které mu tleskaly, když osekal daně a byrokracii, nyní snaží vyrovnat se s katastrofou, která přišla.

Poté, co Trump vyburcoval dav svých loajalistů, aby ve středu zaútočil na Kapitol, odsoudili prominentní podnikatelé toto násilí velmi rychle. Ale bez toho, aniž by prezidenta zmínili jménem. Pouze jedna velká obchodní skupina, Národní asociace výrobců, jej vyslovila. Přestože Trumpova administrativa už směřuje ke svému chaotickému konci s žádostmi o okamžité odstranění prezidenta z funkce, firemní svět našlapuje jen velmi opatrně.

Když Trump dorazil do Washingtonu, dokázal ovlivnit firmu jediným tweetem. Nyní jeho účet pozastavil, možná až do konce jeho prezidenství, zatímco mu udělil 12hodinový zákaz a varoval jej, že by mohl podniknout trvalejší kroky.

Shopify, kanadská společnost, která stojí za mnoha e-shopy, ve čtvrtek uvedla, že uzavřela dva online obchody, které prodávají červené čepice s nápisem Make America Great Again a další Trumpovy doplňky.

"Tak to vypadá, když se vymění pozice," uvedla Davia Teminová, zakladatelka krizové poradenské společnosti Temin and Co. v New Yorku. "Je třeba rozlišovat mezi Trumpem, prezidentem, jehož jste za poslední čtyři roky mohli či nemuseli komentovat, a pobuřováním a útokem na Kapitol, který se stal včera odpoledne.“

Jen málo reakcí se týká přímo Trumpa. Národní asociace výrobců, která obvykle podporuje republikánskou politiku, naléhala na Trumpův kabinet, aby zvážil jeho odstranění s využitím pravomoci dané 25. dodatkem k americké ústavě, který takový postup umožňuje, pokud je prezident považován za nevhodného pro výkon funkce. Výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s Homemade útočil Trumpa ve svém osmidílném tweetu, který shrnul výzvou, aby odstoupil, nebo aby jej vláda odstranila.

Většina kritiky se tak zaměřuje obecněji na „zvolené úředníky“, kteří udržují přesvědčení, že volby byly podvodné, a vyvolávají tak hněv, který vyvrcholil smrtícím útokem na centrum vlády USA. Stejně jako mocný zlý kouzelník Voldemort v Harry Potterovi je Trump protagonistou, jehož jméno se nesmí vyslovovat.

"Dnešek je smutnou a hanebnou kapitolou v historii našeho národa," uvedl ve svém tweetu ve středu generální ředitel společnosti Tim Cook. „Osoby odpovědné za toto povstání by měly nést zodpovědnost a my musíme dokončit přechod administrativy nově zvoleného prezidenta Bidena. Na našich ideálech záleží hlavně tehdy, když jsou zpochybňovány.“

Generální ředitelé společností , , , Dell Technologies, Systems, Service a učinili podobná prohlášení, která důrazně odsuzují události, aniž by zmínili jakéhokoli politika jménem. Business Roundtable, který je otevřen výhradně ředitelům, dával toto násilí za vinu „zvoleným úředníkům udržujícím fikci podvodných prezidentských voleb v roce 2020“.

„Odsuzujeme činy těch, kteří byli včera pobízeni k útoku na Kapitol,“ uvedl ve čtvrtek ve svém prohlášení generální ředitel společnosti Stanley Black & Decker Jim Loree, aniž by uvedl, kdo toto podněcování provedl. „Věříme, že ti, kteří se rozhodli nezákonně ohrozit fungování naší vlády, by měli být stíháni v plném rozsahu zákona.“

Ukončení násilí požadovali také vedoucí největších firem na Wall Street, od Chase a Blackstone Group, přes Group, až po . Stejně tak učinil i generální ředitel společnosti Palantir Technologies, mezi jejímiž zakladateli je i podporovatel Trumpa Peter Thiel.

"Pokud jste jedním z těchto velkých ředitelů společností, očekává se, že něco řeknete hned," řekl Fred Foulkes, profesor managementu na Boston University Questrom School of Business. "Pomalu se dostáváme do bodu, kdy pokud někdo něco nekomentuje, divíte se proč."

Ještě před středečním násilím se většina z 33 ředitelů velkých společností shodla na tom, že Trump se pokouší zvrátit volby, ve kterých vítězí demokraté, a že členové Kongresu, kteří mu pomáhali, „tomuto pobuřování napomáhají a podněcují jej,“ řekl Jeffrey Sonnenfeld, proděkan pro studia vedení na Yale School of Management. Ředitele na toto téma oslovil v úterý ráno. Vedoucí pracovníci jednomyslně tvrdili, že generální ředitelé by měli varovat lobbisty, že jejich firmy již nebudou podporovat „popírače volebních výsledků“ v Kongresu. Jednalo se tak o první jednomyslný názor této skupiny za posledních 30 let, uvedl Sonnenfeld v rozhovoru.

Zbývají necelé dva týdny, než Trump opustí úřad, a je pravděpodobně příliš pozdě na to, aby se firmy proti němu přímo vyslovily, uvedla Temin, krizová konzultantka. I ona radí svým klientům, aby se řídili scénářem odsouzení násilí, aniž by zmiňovali prezidenta.

"Pokud jste během tohoto čtyřletého období nereagovali celou řadou komentářů, nevěřím, že je čas, teď začít," řekla. "Nyní je čas přehodnotit váš firemní účel, jak to ovlivňuje naši demokracii, a být konstruktivním způsobem zapojeni do příští administrativy."

Zdroj: Bloomberg