Bloomberg: Karanténní opatření se protahují, eurozóna míři do dvojité recese

Ekonomika eurozóny na počátku letošního roku znovu spěje ke kontrakci v době, kdy další vlna pandemie noří tento region do dvojité recese. Analytici bank, včetně a UBS Group, snižují prognózy tak, aby odpovídaly novým karanténním opatřením (na některých místech tvrdších než kdy dříve) a vyhlídce toho, že nová mutace koronaviru pustošící Velkou Británii se přesune i na kontinent.

Přidáme-li zpoždění v očkování a narušení obchodu kvůli brexitu, je scéna připravena pro druhý kvartál klesajícího hrubého domácího produktu za sebou. To odraží pokles na začátku roku 2020, i když méně závažný, a zvyšuje tlak na zadlužené vlády a Evropskou centrální banku, které se příští týden sejdou, aby určily směr politiky a poskytly větší finanční podporu.

Vysokofrekvenční ukazatele ukazují, že přestože se ekonomická aktivita v eurozóně v prvním týdnu tohoto roku zrychlila, jak se lidé vrátili do práce, je mnohem nižší než před rokem. Karanténní opatření a pomalé očkování „nepomáhají,“ dodala Katharina Utermoehl, hlavní ekonomka Allianzu. "Větším problémem jsou zdlouhavá omezení, která začala poměrně mírně."

Bloomberg Economics se domnívá, že ekonomika eurozóny se v prvních třech měsících roku 2021 sníží přibližně o 4 %, a to na základě „pesimistických“ předpokladů o tom, jak dlouho budou omezení trvat. Dříve předpovídal růst o 1,3 %.

, který odhaduje, že ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 utrpěla masivní pokles o 9 %, nyní v prvním čtvrtletí letošního roku předpokládá pokles o 1 % ve srovnání s dřívější prognózou růstu o 2 %.

UBS očekává v prvním čtvrtletí pokles o 0,4 % ve srovnání s dříve očekáváným růstem o 2,4 %. Společnost předpovídá mírnou kontrakci s velkou nejistotou a „rizika směřující více dolů“.

Svůj dopad má i brexit. ING míní, že kromě zmatků způsobených virem by vývoz mohl oslabit poté, co na konci roku šel nahoru. V době, kdy byl stále ještě možný brexitu bez dohody, spěchaly společnosti z eurozóně s dodávkami produktů do Velké Británie.

Tato nizozemská banka očekává „v nejlepším případě“ nulový růst v příštích třech měsících a uvedla, že ekonomika se vrátí na předpandemickou úroveň až v roce 2023. „Rok 2021 začíná špatnou nohou,“ komentoval hlavní ekonom Peter Vanden Houte. "Začátek očkovací kampaně byl pomalý a někdy chaotický."

Mezi členskými státy se vyskytly značné rozdíly. Německo těží ze své větší závislosti na výrobě. Továrny zůstávají otevřené a vládou nařízená karanténní opatření zavírají obchody, které nejsou nezbytné, a většinu pohostinství. Podle Bloomberg Economics se tomuto národu pravděpodobně podařilo ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenat určitý růst.

Všechny vlády jsou pod zvýšeným tlakem na podporu společností a pracovníků skrze fiskální pomoc. Výdaje financované z dluhů, které umožňují masivní měnové stimuly ECB, udržují výpůjční náklady téměř na nule.

Centrální banka nyní vypracovala svůj program nákupu dluhopisů do března 2022. To znamená, že tento rok by nemuselo dojít k větším změnám její politiky. tvrdí, že tento program bude v konečném důsledku muset ještě prodloužit.

Letní překvapení?

Většina ekonomů předpovídá, že k oživení dojde nakonec až ve druhém čtvrtletí (po více než ročním strádání). Odraz ode dna by mohl být ostrý, alespoň zpočátku, jakmile se uvolní omezení, ustoupí infekce a proočkuje se větší část populace. K návratu ke spotřebě by mohla přispět i značná část stovek miliard eur nedobrovolných úspor spotřebitelů, což by mohlo vést i k dočasnému růstu inflace.

Do druhé poloviny roku by měl podporovat růst bezprecedentní fond na obnovu Evropské unie v hodnotě 1,8 bilionu eur a víceletý rozpočet. Veřejné investice budou klíčové pro firmy, které budou chtít napravit své finance oslabené krizí.

"Očekáváme, že vlády budou poskytovat trvalou podporu na pomoc s oživením a přecházet od podpory příjmů ke stimulaci poptávky," uvedl ve své zprávě ekonom UBS Reinhard Cluse. "Další podpora měnové politiky v letech 2021 a 2022 se zdá být jistá."

Zdroj: Bloomberg