Evropa byla v pátek na pokraji masivního výpadku elektřiny

Kvůli silnému poklesu frekvence v elektrické přenosové soustavě hrozil v pátek Evropě masivní výpadek dodávek elektřiny, takzvaný blackout. S odvoláním na dodavatele energie Wien Energie a EVN o tom informovala agentura APA. Ke stabilizaci sítě musely rakouské elektrárny okamžitě dodat energii. Podle EVN ale Rakousku situaci pomohla zvládnout i elektřina z jaderných a uhelných elektráren v sousedních zemích.



"Stejně jako hasiči jsou naše elektrárny 24 hodin denně v pohotovosti a pomáhají, když v naší elektrické síti hoří," uvedl ředitel společnosti Wien Energie Michael Strebl. Tato firma je největším dodavatelem elektrické energie v Rakousku. Takové "požární zásahy", jaké musely dodávkou energie do sítě v pátek učinit energetici z Wien Energie, jsou podle Strebla ale dlouhodobě neudržitelné.



Problémem je podle ředitele Wien Energie rozvoj obnovitelné energie, s nímž souvisí kolísání ve výrobě elektřiny v závislosti na slunečním svitu či na větru. "Počet nouzových zásahů dramaticky narůstá. Zatímco ještě před několika lety musela Wien Energie kvůli stabilizaci sítě ročně zvýšit výrobu elektřiny krátkodobě jen asi patnáctkrát, v posledních letech to bylo až 240krát," řekl Strebl. Pro jeho firmu jsou pro stabilizaci zásadní elektrárny na zemní plyn.



Také dolnorakouský dodavatel energie EVN uvedl, že blackoutu se podařilo v pátek zabránit jen těsně. Ke stabilizaci sítě tam pomohla elektrárna v obci Theiss nedaleko Kremže. Podle mluvčího EVN Stefana Zacha by ale sama situaci nezvládla. "Rakousko v energetické bezpečnosti stále více spoléhá na jaderné a uhelné elektrárny v okolních zemích," uvedl.



EVN proto dnes vyzvala rakouskou vládu, aby podpořila výstavbu nových plynových elektráren, které jsou schopny rychle dodat energii ke stabilizaci soustavy. Solární, větrné a vodní elektrárny nejsou podle Zacha schopny elektrickou energii vyrobit dostatečně rychle. "I když samozřejmě budoucnost patří přírodní energii," dodal.



Rakousko se už před lety vydalo nejadernou cestou výroby elektrické energie. Na základě referenda z roku 1978 se rozhodlo nezprovoznit už dokončenou elektrárnu Zwentendorf a trvale se zřeklo výroby energie z jádra. Na odmítání jádra přitom panuje shoda napříč politickými stranami.



Rakousko dlouhodobě kritizuje výstavbu a rozvoj jaderných elektráren v sousedních zemích. Kromě českých elektráren Temelín a Dukovany jsou mu trnem v oku například i elektrárny Mochovce na Slovensku, Paks v Maďarsku či Krško ve Slovinsku.