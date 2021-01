Rozbřesk: Napětí na trhu s byty zatím nepolevuje

Včera byly zveřejněny jedny z posledních čísel za třetí kvartál loňského roku, kdy ekonomika krátce nabrala dech po prodělaném brutálním pádu, a sice indexy cen bytů. Jde o sadu dat publikovanou v režii Eurostatu, která má docela dlouhou historii a umožňuje jako jedna z mála v této oblasti i mezinárodní srovnání. Nová sada čísel potvrdila, že napětí na (nejenom) českém realitním trhu nepolevilo ani v době pandemie. Ceny bytů totiž ve třetím čtvrtletí dál rostly, tentokrát o 8,4 %, přičemž ty nové zdražily v meziročním srovnání dokonce o deset procent. Jestli někdo čekal, že pandemie a s ní spojená recese přinese zlevnění bytů v ČR, tak se zatím rozhodně nedočkal. To ostatně ukázaly mezikvartální tempa cen, která dále zrychlila.



Neopakuje se tak situace z dob předchozích recesí, kdy se ceny bytů alespoň krátce snižovaly; naposledy v roce 2012, kdy poklesly o 1,5 %. Už to tak vypadá, že na všeobecně negativní ekonomickou situaci reagují (nejenom u nás) spíše nájmy, zatímco nemovitosti samotné dál zdražují.



Důvodů, proč byla loňská zkušenost odlišná, je hned několik, a to jak na straně nabídky, tak i poptávky. Pokud jde o nabídku, tak ta se spíše zmenšuje, protože bytová výstavba už od začátku loňského roku výrazně zpomalila. Za prvních jedenáct měsíců to bylo celkově o 7,4 % méně, nicméně jen v Praze dosáhl propad výstavby téměř 31 %. A to nebyl rozhodně pokles z nějakých historických maxim.

Nabídku neovlivnilo ani zamrznutí krátkodobých pronájmů v rámci Airbnb, na které mohl leckdo spoléhat. Tato část trhu se totiž dokázala vcelku rychle přeorientovat na delší pronájmy. K omezení naproti tomu v důsledku recese nedošlo na straně poptávky. Nemovitosti zůstávají atraktivní díky levným dostupným hypotékám a jsou i preferovaným investičním aktivem v dobách, kdy jiné nízko-rizikové alternativy nesou jen zanedbatelný výnos. Navíc na trhu se pohybují nejenom obyvatelé ČR, ale stále silně se o něj zajímají nerezidenti hledající atraktivní příležitosti dané výnosem z nájemného a perspektivou dalšího vývoje cen.



Už to vypadá, že výrazného ochlazení na trhu nemovitostí se nejspíše nedočkáme ani letos. Vzhledem k omezené výstavbě, kterou potvrzují i statistiky stavebních povolení, není pravděpodobné, že by developeři trh zahltili novými nabídkami. Vzhledem k poměrně stabilní životní úrovni a perspektivě zvýšených příjmů domácností z titulu zrušení superhrubé mzdy není pravděpodobný ani otřes na straně poptávky.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se dál drží v úzkém pásmu pod úrovní 26,20 EUR/CZK a na včerejší komentář jednoho z členů bankovní rady o výhledu měnové politiky příliš nereagovala. Vojtěch Benda, jako jeden ze spíše jestřábího křídla rady, totiž včera hovořil o připravenosti ČNB snížit v případě potřeby úrokové sazby a nastínil rovněž, kdy by centrální banka mohla začít diskutovat o možnosti normalizace, tedy zvyšování sazeb v ČR. Mělo by to být, pokud vše půjde velmi dobře (čtěte projekt vakcinace bude úspěšný a ekonomika se začne rychle zotavovat), ve druhé polovině roku. V každém případě to bude později, než naznačuje dosud platná prognóza, a to zvlášť vzhledem k rizikům a nejistotám, které vyplývají z aktuální vlny nejenom u nás.



Zahraniční forex

Ačkoliv šéf Fedu včera doručil dostatečně holubičí vzkaz (utlumování QE není ani náhodou na dohled), tak s eurodolarem to ani nepohnulo a zůstává hluboko pod hranicí 1,22. Americké měně včera nikterak neublížila velmi slabá data z trhu práce, která reflektují karanténní omezení a celkově výrazně nižší mobilitu s ohledem na probíhající třetí covidovou vlnu.



Eurodolar si dnes počká na další zajímavá data z USA (maloobchodní tržby a podnikatelskou náladu v New Yorku). Pokud však data zklamou spíše očekávejme nárůst averze k riziku a paradoxně zpevnění dolaru.