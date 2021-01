Maloobchod v USA: Konec roku zklamáním, trhy to však neřeší

Listopad přinesl překvapivě velký propad amerického maloobchodu a negativní revizi října. Prosinec navázal ve stejném duchu a potvrdil tak, že závěr roku nebyl co do spotřebitelské poptávky příliš silný. Potvrzuje se však také to, že se investoři z takových zpráv nehroutí.

Prosincový pokles maloobchodních tržeb v USA dosáhl 0,7 procenta namísto očekávané stagnace. Tento výsledek ještě vylepšily solidní prodeje aut (+2 pct) a nárůst výdajů za pohonné hmoty (+6,6 pct), který šel hlavně na vrub vyšším cenám. Bez těchto položek vypadají tržby v maloobchodu ještě o dost hůř - vychází pokles o 2,1 pct. Také toto číslo kontrastuje s konsensem, jenž byl nastaven na -0,3 procenta. K tomu musíme přidat, že listopad po revizi vypadá ještě hůř, než před měsícem ukazovala předběžná data.

V úhrnu za celý kvartál dosáhl růst maloobchodu jen pár desetin procenta, reálně (po zohlednění nárůstu cen) pak došlo k poklesu. Vzhledem k tomu, jak protivirová opatření dopadají na služby, to vypadá, že se oživení spotřebitelské poptávky koncem roku zadrhlo, poté co za 3Q došlo k masivnímu nárůstu.





Ani tak na tom ale maloobchod nebyl za loňský rok až tak zle. Celkem rychle se měsíčním objemům výdajů podařilo vrátit na předkrizové úrovně. Samotný prosincový výsledek je o 2,9 procenta meziročně vyšší a objem tržeb za celý rok se vyrovnal roku 2019. To konec konců není špatný výsledek na to, co všechno se během loňského roku událo.

Z hlavních oblastí sledujeme v prosincových číslech propad prodejů elektroniky a tržeb v super/hypermarketech. Snížily se také tržby za potraviny či sportovní vybavení. Co však překvapí, je propad prodejů přes internet skoro o 6 procent. Tyto prodeje sice hodně vyrostly během roku a meziročně jsou o 19 pct výš, ale korekci během klíčového nákupního období jsme nečekali.

Kromě maloobchodu vyšel také slabší průzkum průmyslové aktivity z New Yorku, ale finanční trhy tomu nevěnují příliš pozornosti. Sentiment sice není pozitivní, ovšem jak o vypadá, data ho ovlivnila minimálně.