Loni rostly ceny v průmyslu, klesly naopak v zemědělství

Ceny průmyslových výrobců loni mírně stouply, meziročně o 0,1 procenta. Výrazněji se zvýšily ceny staveb a služeb. Ceny stavebních prací stouply o 3,7 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 procenta. Klesly naopak ceny zemědělských výrobců o 3,4 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). V roce 2019 přitom rostly i ceny v zemědělství a v ostatních odvětvích byl předloni růst cen vyšší než v roce 2020.



"Zatímco ceny průmyslových výrobců tři roky za sebou výrazněji rostly, v roce 2020 celkově téměř stagnovaly," sdělil vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ Jiří Šulc. Třeba v roce 2019 ceny v průmyslu stouply o 2,6 procenta, ceny zemědělců o 4,9 procenta, ceny stavebníků o 4,6 procenta a ceny ve službách o 2,6 procenta.



V průmyslu loni meziročně vzrostly například ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 procenta a ceny zásobování vodou o 6,1 procenta. Zvýšily se mimo jiné i ceny dopravních prostředků, a to o 2,2 procenta. Klesly naopak třeba ceny chemických látek a výrobků o 8,3 procenta nebo ceny těžby a dobývání o 2,8 procenta. Celkově podle statistiků zdražovaly hlavně výrobky investiční povahy a zboží krátkodobé spotřeby a zlevňovaly energie.



V zemědělství loni klesly ceny rostlinných výrobků o čtyři procenta a ceny živočišných výrobků o 2,4 procenta. Zdražilo ale například ovoce o 16,5 procenta nebo vejce o čtyři procenta. U stavebních prací v roce 2020 meziročně stouply ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 procenta. V tržních službách pro podniky byly meziročně vyšší ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,2 procenta a ceny za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 procenta. Nižší byly naopak ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,3 procenta.



Za samotný prosinec klesly meziročně ceny zemědělských výrobců o 2,7 procenta a ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Vzrostly ceny stavebních prací o tři procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 procenta.



V jednotlivých měsících loňského roku byl nejstabilnější vývoj cen u staveb a služeb, kdy každý měsíc ceny meziročně stouply, a také v zemědělství, kdy naopak ceny setrvale meziročně klesaly. U průmyslových výrobců nejprve až do března, kdy se v Česku objevila nákaza koronavirem a stát kvůli tomu omezil obchod či pohyb lidí, ceny ještě stoupaly. Od dubna do září pak ceny v průmyslu meziročně klesaly a koncem roku spíše stagnovaly.